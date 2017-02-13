MAN, Boat Show 2017'de denizdeki iddiasını sergiledi

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13 Şubat 2017, 18:43

MAN'ın yeni nesil D 2676 LE 421 (520 hp-1800 rpm) ağır hizmet motorunun Türkiye tanıtımı 11. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show 2017'de gerçekleştiriliyor.





İlk dizel motorun patentini almasından bu yana öncülük misyonunu koruyan MAN, üstün nitelikleri ve ileri teknolojisi ile faaliyet gösterdiği her alanda yeniliklere imza atmaya devam ediyor. “MAN Engines” çatısı altında 440 – 1.900 beygir aralığındaki güçlerde zengin motor çeşitliliği ile denizlerde de seçkin alternatifler sunan MAN, CNR Avrasya Boat Show 2017’de yine ilginin odağında yer aldı.

Fuarda 5. Hall B09 numaralı MAN standında; kulvarında fark yaratan V12–1900’un yanı sıra yine sınıfında iddialı 6 silindirli ağır hizmet motoru D 2676 LE 421’nun (520 hp – 1800 rpm) yeni jenarasyonu Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı.



MAN’ın 6 silindirli ağır hizmet tekne motoru D 2676 LE 421 şimdi 520 beygir gücünde…

MAN’ın en son jenerasyon sıra 6 silindirli motoru D 2676 LE 421; 1.800 bar basınçta modern Common Rail enjeksiyon sistemi, geliştirilmiş, performansı kanıtlanmış motor komponentleri ve gösterişli dizaynı ile fark yaratıyor.

Hizmet tekneleri için tasarlanan yeni D 2676 LE 421, pazara sunulduğu 2007 yılından bu yana on-road ve off-road aplikasyonlarında başarı ile test edildi. 12.4 litre hacmindeki yeni D 2676 LE 421, özellikle ağır hizmet sınıfı için D 2676 LE 431 (324 kW/440 HP) ve D 2676 LE 421 (382 kW/520 HP) olmak üzeri iki farklı güç sınıfında üretiliyor.

Eski D 2876 LE 407 (490 hp – 1800 rpm) yerini alan yeni D 2676 LE 421, marin aplikasyonlarına yönelik geliştirildi. 30 hp güçlendirilerek 1.600 bar basınca kadar modern “common rail” enjeksiyon sistemi ile donatıldı. Yeni D 2676 LE 421, optimize edilmiş motor odası yanması sayesinde; bir yandan düşük yakıt tüketimi ile ekonomik ve ekolojik kazanımlar sağlarken, diğer yandan da düşük titreşimi ile de tekne sahiplerine konforlu seyir imkanı sağlıyor.

Tüm MAN motorlarında olduğu gibi “geniş aralıkta sabit tork” özelliğine de sahip olan yeni D 2676 LE 421; 382 kW gücünde 1.200 ile 1.800 devir aralığında 2.275 Nm sabit tork değeri sağlıyor. Düşük devirlerde yüksek tork değerine ulaşan yeni D 2676 LE 421, güçlü ivmelenmesi ile yüksek hızlara çok daha kısa sürelerde ulaşılabilmesine de olanak sağlıyor.



1.215 kg kuru ağırlığı ile yeni D 2676 LE 421’de, her 1 kg ağırlıktan elde edilen güç değeri daha da geliştirildi. Yenilenen yağ karter dizaynı ile de ön plana çıkan yeni D 2676, son derece kompakt 1.800 mm uzunluk, 922 mm genişlik ve 1.103 mm yüksekliği ile gemi inşa mühendislerinin yaratacağı eserlere ilham kaynağı sağlayacak, alan kazandıracak avantajlar da sunuyor.

MAN, geliştirdiği yeni motorları ile tekne üreticilerine 6 silindirli sıra motorların yanı sıra V8 ve V12 motorları ile 440 HP ile 1900 HP arasında çok geniş bir motor yelpazesi de sunmuş oluyor. MAN, uluslararası emisyon standartlarına uyumu sürekli kılabilmek için Environmental Protection Agency (EPA) ve International Maritime Organization (IMO) ile düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunuyor. Tüm yeni jenerasyon common rail MAN motorları, EPA Tier 3 emisyon standartlarına uygun şekilde üretiliyor.

Yeni nesil MAN motorlarında, altın ya da krom kaplama silindir kapakları da opsiyonel olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Tüm MAN ağır hizmet motorları %100’ü tam yük olmak üzere, sınırsız yıllık çalışma saati esasına göre dizayn ediliyor. MAN montaj sonrası nihai kontrol ve işletmeye alma gibi hizmetleri ile de, müşterilerine ilave katkılar sağlıyor.



Performansta bonkör yakıtta cimri

MAN’ın 100 fit üzeri yat aplikasyonları için geliştirilen 12 silindirli yeni V motoru V12–1900; 2.300 devirde 1.900 HP güç üretiyor. Geleneksel kompakt yapısı ve yepyeni tasarımı ile kendi sınıfında benzersiz 4 zamanlı dizel motor, MAN mühendisleri tarafından 30 metre ve üzeri lüks yatlar için özel olarak tasarlandı. Yeni V12–1900 için enjeksiyon ile soğutma sistemi yeniden dizayn edildi, blok parçaları optimize edilerek MAN V12–1800’e göre 100 beygirlik bir güç artışı yakalandı. Bu artış sağlanırken yakıt tüketimi de optimum noktada; küçük kardeşi 1800 HP gibi 190 g/kWh seviyesinde tutuldu.

2.139 mm uzunluk, 1,153 mm genişlik ve 1,265 mm yükseklik ile montaj ölçülerinde büyük avantajlar barındıran yeni V12–1900, makine dairesinde daha fazla çalışma alanı ve serbestlik bırakan kompakt dizaynı ile yat üreticileri ve sahiplerinin büyük beğenisini kazanıyor.

V12–1900’ün bir başka çok avantajlı özelliği ise; 1.900 beygirlik gücüne karşın, toplamda 2.365 kg’lık kuru ağırlık ile sahip olduğu hafifliği… Yeni V12–1900, her 1,24 kg. ağırlıktan 1 HP güç çıkarabilmesi ile de kulvarında rakipsiz konumda.

Yeni V12–1900; 1.200 devirde ulaştığı 6.220 Nm’lik sabit maksimum tork değerini 2.100 devre kadar muhafaza ediyor. 24,2 litre hacimli yeni V12–1900, oldukça geniş bir devir aralığında yüksek güç üretme performansına da sahip. Bu sayede V12–1900, bir taraftan güçlü ivmelenmesi ile rakiplerine göre önemli bir avantaj yakalarken diğer taraftan sıra dışı manevralara imkan sağlayarak keyifli sürüş ayrıcalıkları da yaratıyor.