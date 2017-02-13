Allison, askeri araçlar için tasarlanan ürünlerini sergileyecek

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13 Şubat 2017, 18:24

Allison'ın geniş yelpazedeki Askeri Seri ve Özel Seri tam otomatik şanzımanları IDEX 2017'de ziyaretçilerle buluşacak.

Allison Transmission, 20-23 Şubat tarihleri arasında Abu Dabi Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Uluslararası Savunma Fuar ve Konferansı IDEX 2017’de askeri araçlar için tasarlanan ürün yelpazesini sergileyecek. İki yılda bir düzenlenen fuar, dünyanın her yanından 100 binden fazla katılımcının ilgisini topluyor.

Allison tam otomatik şanzımanlar, tank, piyade saldırı aracı, zırhlı personel taşıma aracı, kendinden tahrikli obüs ve tekerlekli taktik araçlarını kapsayan tüm hafif, orta ve ağır askeri hizmetlerde kullanılan tekerlekli ve paletli araçlar için üretiliyor. IDEX 2017 fuarı boyunca Allison Transmission standında (07-C28), tekerlekli askeri araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan Özel Seri™ tam otomatik şanzımanlar, iç tasarım ve parçalarının görülebilmesi için detayları ile sergilenirken; paletli araçlar için tasarlanmış X200™ ve X1100™ şanzıman serilerinin 3D ölçekli modelleri yer alacak. Şanzımanların mekaniklerinin sergilenmesinin yanı sıra ölçekli modeller, şanzımanların güç paketleri ile nasıl entegre olduğunu gösteriyor olacak.

Allison’un Askeri Serisi™, 63,503 kg’a kadar ağırlığı olan ve 1,120 kW (1500 bg) gücüne kadar dizel veya türbinli motora sahip paletli araçlar için tasarlanıyor. X200 ve X1100 serisi şanzımanlar, yön verme ve frenleme mekanizmalarını tek bir kompakt ve sağlam ünitede entegre eden çapraz komuta özelliğini taşıyor. Dört ileri, iki geri vites, sarsıntısız ve etkin bir sürüş sağlayan tam güç hidrostatik direksiyona sahip bu modeller, modern motorlar ile kullanılan elektronik kontroller ve sarsıntısız, etkin bir dur/kalk sağlayan otomatik lock-up kavrama özelliğine sahip tork konvertörü ile donatılıyor.

800 beygir gücüne (597 kW) kadar motorlara uygun olan Allison Özel Seri™ şanzımanlar, benzersiz bir performans sunmak üzere tekerlekli askeri araçlara en etkin şekilde entegre edilmesi ve çalışması için tasarlanıyor. Bu seri, dar veya geniş vites aralığı, iki motorlu Güç Çıkışı (PTO) özelliği, sürüşü güçlendiren 5. Nesil elektronik kontrol sistemleri, daha iyi fren sağlayan ve fren sisteminde yıpranmaları azaltan entegre output retarder seçeneğine sahip.

Allison tam otomatik şanzımanlar, operasyon ve destek maliyetlerini azaltırken araçların performansını en iyi seviyeye çıkaran, güvenilirliği ve dayanıklılığı sayesinde kanıtlanmış itibarı ile dünya çapında birçok savunma gücünün tercihi olmaya devam ediyor.