Galatasaray'ın tercihi TEMSA Maraton oldu

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13 Şubat 2017, 18:11

Galatasaray'ı, Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nda şampiyonluğa TEMSA'nın özel dizayn ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton taşıyacak.

TEMSA Maraton, Süper Lig takımlarının tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye ve Avrupa’da tarihi başarılara ve 4 yıldıza sahip olan ülkemizin köklü kulüplerinden Galatasaray’ı, Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu’nda şampiyonluğa TEMSA’nın özel dizayn ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton taşıyacak.

Galatasaray ve TEMSA iş birliğine yönelik 3 yıllık sponsorluk anlaşmasının imza töreni, 13 Şubat Pazartesi günü Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ve Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Selçuk İnan’ın katılımı ile Türk Telekom Arena’da gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Bugün burada iki güçlü Türk markasının işbirliğini açıklamaktan dolayı gururluyuz. Galatasaray Türkiye’de hep ilklere imza atmış bir spor kulübü. Elde ettiği başarılarla ülkemizin adını tüm dünyada duyurdu. Türkiye’nin en tanınan markası oldu. TEMSA da, ürettiği araçlar ile bayrağımızı dünyanın farklı noktalarında dalgalandırmayı başaran bir firma. Aramızdaki bu işbirliğinin Galatasaray’a yeni başarılara giden yolda konfor, TEMSA’ya da güç katacağına inanıyorum. Bugün ilk imzalarını attığımız 3 yıllık bu güzel işbirliğimizin yakın zamanda artarak süreceğini düşünüyor ve her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Zorlu maratonda Galatasaray’ın yanında TEMSA Maraton olacak

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en önemli kulüpleri arasında yer alan ve Süper Lig’in güçlü takımlarından Galatasaray’ın tercihinin de TEMSA Maraton olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nda Galatasaray’a başarılar dileyen Çelik, şöyle konuştu: “Süper Lig’deki bu zorlu yolculukta, Galatasaray’a özel dizayn TEMSA Maraton aracımızın eşlik edecek olması, bizleri gururlandırıyor. Ayrıca bizi mutlu eden en önemli gelişme de şu anda Süper Lig’in ilk üç sırasında yer alan takımların tercihinin TEMSA Maraton olması. Maraton aracımız, seyahat sürecinde sağladığı yüksek konfor ve güvenlik donanımları ile fark yaratıyor. TEMSA’nın müşteri taleplerine en hızlı çözüm üreten marka olması da bu farkı yaratan en önemli unsur. Maraton aracımız da Galatasaray Spor Kulübü’nün isteğine göre özel bir dizayn ile üretildi. Koltuk kumaşı, diz mesafesi ve koltuk arkası ekranlara kadar futbolcuların seyahat sürecinde rahatlığının en yüksek seviyede olması hedeflendi. Maraton aracımızın Galatasaray’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulu üyelerine, TEMSA tercihlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu, şu an için 3 yıllık bir anlaşma ancak biz bu işbirliğinin çok daha uzun süreceğine inanıyoruz.”

Liderlerin tercihi TEMSA

2016 yılının Türkiye otobüs pazarının lider markasının TEMSA olduğunu da vurgulayan Dinçer Çelik, şunları kaydetti: “Otobüs üretiminde müşteri ihtiyaçlarına verdiğimiz önem ve bunu takip eden AR-GE yatırımları ile sahaya yepyeni ürünler sunmamız, bizleri Türkiye’nin otobüs pazarının lider markası konumuna getirdi. TEMSA araçlar, işletme sürecinde sunduğu avantajlar ile bugüne kadar kullanıcılarının yüzünü güldürdü. TEMSA ayrıca 66 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile ülkemize katma değer kazandırmaya devam ediyor. 2017 yılında TEMSA’nın Türkiye otobüs pazarındaki liderliğini devam ettireceğine olan inancımız tamdır.”