Sonuç: UÇAKBÜS!

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13 Şubat 2017, 17:20

Türkiye'de karayolu ile seyahat etmenin bütün kurallarını değiştirecek olan Vivalines ilkleri ve hizmeti ile parmak ısırtacak

UÇAK KORKUSU OLANLARIN ARTIK BİR ALTERNATİFİ VAR. "UÇAKBÜS"

Havaalanlarına ulaşmanın zorluğu, çekin ve uçağa bineş işlemleri, havaalanından kent merkezlerine transfer kimi zaman hava yolunun tüm cazibesini azaltıyor. İç hatlarda yolcu konforu ve ikram da sınırlanmış durumda. Havaalanı şehir merkezleri transferleri de ek bir yük oluşturuyor. Buna karşılık havayolunun tek cazibesi daha kısa zamanda tamamlanan yolculuklar ve uçağa binme hevesi oluyor.konfor, noktadan noktaya hareket eden ortalama sürat, ikramlar, kent merkezine yakın noktada biniş ve iniş gibi unsurlarla rekabetini artıyorlar.Bu rekabete son örnek 15 Şubat'ta tanıtımı yapılacak Vivalines otobüs. Bu araçla rekabette yeni bir aşamaya geçileceği ifade edildi ve konuyla ilgili basın bülteninde aşağıdaki bilgilere yer verildi.Havalimanı stresi ve uçak korkusuna son vermeyi hedefleyen Vivalines yolcularını evlerinden özel araçlar ile alıp sadece yolcularına özel olarak tasarlanmış VİP Lounge’da ağırlanacak.Mola yok! Dinlenme tesisi içinde olan otobüs. Uçakbüs içinde bulunan tuvalet imkanı ile vakit kaybına son. Ankara-İstanbul arasını 4 saat 15 dk’ya iniyor. Yolculuk sırasında sıcak yemek ikramının olacağı ve her yolcuya özel tablet bilgisayar ile kesintisiz internet imkanı verecek Vivalines bitmesi hiç istenmeyecek yolcukları ile anılacak.