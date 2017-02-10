Yurtiçi Kargo'dan 'Sevgililer Günü Kampanyası'

Sürpriz hediyeleri ambalajlama ve sahiplerine ulaştırma konusunda özel günlerde de söz verdiği gibi müşterilerinin yanında olan Yurtiçi Kargo, kalpleri ısıtacak yepyeni bir kampanyaya imza attı. 9 Şubat – 14 Şubat 2017 tarihleri arasında geçerli olacak Sevgililer Günü Kampanyası kapsamında Yurtiçi Kargo şube ve acentelerine gidilerek yapılacak, standart yurt içi gönderilerde taşıma bedeli ve adrese teslim fiyatları üzerinden yüzde 30 oranında indirim sunacak. Avantajlı fiyatlardan faydalanmak isteyenlerin, kampanya süresince “Sevgililer Günü Kampanyası”ndan yararlanmak istediklerini belirtmeleri yeterli olacak.

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