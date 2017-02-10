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Dizel motorlar ömrünü tamamlıyor
10 Şubat 2017, 19:38
KPMG küresel otomotiv yöneticilerine geleceğin otomotiv sektörünü sordu. 42 ülkede yaklaşık bin otomotiv sektör yöneticisiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, otomotiv sektörü teknolojik devrime doğru yol alıyor.
KPMG’nin 2017 Küresel Otomotiv Sektörü Yönetici Anketi’nin sonuçları açıklandı. Buna göre, otomotiv sektörü teknolojik devrimin eşiğinde. Otomotiv şirketlerinin başarısı artık araç satarken değil, aracın ömrü boyunca yaratılan müşteri değeriyle ölçülecek. Çünkü teknoloji çağında, para kazanıp kar etmek için sadece ürün satmak yetmiyor. Yapılan işle ilgili bilgi üretmek, bilgiyi işlemek kazancın en önemli parçası oluyor.
Araştırmadan çıkan sonuçlara göre otomotiv endüstrisinin de tek hedefi, üretim-dağıtım-satış kanallarındaki tüm bilgileri bir dijital ekosistem içinde entegre etmek. Yani üreticiden tüketiciye, bayiden tedarikçiye tüm taraflar bulut sistemiyle birbirine bağlanacak. Üreticilerin çevre stratejileri, geleceklerini belirleyecek. Bu nedenle dizel motorlar çok kısa bir sürede üretimden kalkacak.
“Ürün karlılığı modası geçti”
“Kurulacak sistem tüm unsurları birleştirecek”
Başarının sırrının ekosistem olduğunun altını çizen Kış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomobillerle dijital dünya arasında bir çıkmaz var. Bu çıkmazı aşmanın tek yolu hem üretim hem de dağıtım ve satış tarafındaki tüm unsurları tek bir sanal bulut ekosistem içinde birleştirmek… Bu ekosistem, pazardaki tüm oyuncuları (tüketiciler, BİT şirketleri ve geleneksel donanım tedarikçileri) birbirine bağlayacak. Böylece otomotiv üreticileri müşteri verilerine daha kolay ulaşabilecek, otomobiline sahip çıkabilecek ve uzun süre hizmet vermeyi sürdürebilecek.”
Araştırmaya göre, çözüm olarak görünen bulut sistemi soruları da beraberinde getiriyor. Örneğin bağlantılı bir araçtaki müşteri ve araç verilerinin kime ait olacağı, müşteriler veri güvenliği konusunda nasıl tavır alınacağı gibi sorulara yanıt aranıyor. Ankete katılan otomotiv sektörü yöneticilerinin yüzde 30’u bilgilerin gerçek sahibinin orijinal ürün üreticileri olduğunu düşünüyor. Ancak tüketiciler aynı fikirde değil. Ankette görüş bildiren tüketicilerin yüzde 41’i, “Bu bilgiler tüketicilerin” diyor… Paylaşım konusunda da görüş ayrılıkları var. Yöneticilerin yüzde 81’i, tüketicilerin tüketim davranışlarını paylaşacağına inanıyor. Tüketicilerin ise sadece yüzde 58’i davranış verilerini paylaşmaya hazır.
Dizel motorlar devri yakında kapanacak
Teknoloji şirketleri boş durmayacak
Avrupa’da üretim azalacak
Çin tahtını sağlamlaştıracak
KPMG 2017 Küresel Otomotiv Sektörü Yönetici Anketi’nden öne çıkan bazı noktalar şöyle:
• Ankete katılan otomotiv sektörü yöneticilerinin yüzde 75’ine göre içten yanmalı motorlar bir numaralı aktarma organı teknolojisi olmayı sürdürecek.
• Dizel motorlar ömrünü tamamlıyor! Her iki yöneticiden biri, üretim mekanizmalarından ilk çıkarılacak aktarma organı teknolojisinin dizel olacağını düşünüyor.
• Sektör yöneticileri elektrikli araçları destekliyor. Ancak standartlar, altyapı, kullanılabilirlik, enerji temini ve tamamen akü-elektrikli araçların mantıklı bir şekilde kullanılması konularında şüpheleri bulunuyor.
• Yöneticilerin yüzde 59’una göre, 2025 yılında bugünün araç sahiplerinin yüzde 50’si artık araç sahibi olmak istemeyecek.
• Bilgilerin güvenliğini sağlayan şirketler gelecekte satış üstünlüğüne sahip olacak. Yöneticilerin yüzde 52’si, tüketicilerin de yüzde 48’i bilgi güvenliğini sağlayan şirketlerin her zaman bir adım önde olacağını savunuyor.
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