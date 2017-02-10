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Borusan Lojistik'e yeni genel müdür yardımcısı

Borusan Lojistik'e yeni genel müdür yardımcısı

Tarih 10 Şubat 2017, 18:43

Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık iş birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Okyay Öztugran getirildi.

Türkiye lojistik sektörünün öncü firmalarından Borusan Lojistik, üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Uluslararası Taşımacılık iş birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Okyay Öztugran getirildi.

1970 doğumlu Ali Okyay Öztuğran, Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesinde Finans üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 25 yılı aşkın bir süredir lojistik sektörünün çeşitli iş birimlerinde hizmetleri bulunan Öztugran, Türk Hava Yolları’nda Sistem Analisti olarak başladığı iş hayatında; sırasıyla Procter and Gamble, DHL Express, European Telecommunication Holding AG, Ivorydent GmbH&Co.  gibi şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yaptı. 2010 yılında Ekol Lojistik’ te “Satış, Müşteri İlişkileri ve Pazarlama” dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Öztugran, 2012 yılından bu yana da Damco Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü olarak çalışıyordu. Bu görevi sırasında Damco Türkiye, Damco Bulgaristan, Damco Romanya ve Damco Gürcistan ülkelerini yönetti. Öztugran ayrıca 2011 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nde Lojistik Yakademik çalışmalar yapıyor.  İyi seviyede İngilizce ve Almanca bilen Ali Okyay Öztuğran evli ve 2 çocuk babası.

 

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