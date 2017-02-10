Krone, sektördeki yükselişini sürdürüyor

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10 Şubat 2017, 18:37

Yurt dışındaki tek fabrikası Türkiye'de bulunan Alman treyler markası Krone, 2016 yılı sonunda daralan Türkiye treyler pazarında satışlarını artıran tek treyler markası oldu.

Türkiye’de son modern teknolojilerle inşa edilmiş üretim fabrikasıyla faaliyet gösteren Almanya’nın lider treyler markası Krone, 2016’da iç pazarda satış grafiğini artıran tek treyler markası oldu. Satışlarını iç ve dış toplam pazarda 2015’e göre yüzde 60 oranında artıran Krone Türkiye, pazar payını da yüzde 11’den yüzde 15’e yükseltti. Geçtiğimiz yıl treyler ihracatında yüzde 250’lik bir artışla büyük bir atak yapan kendi ürün gamı dâhilinde ihracattaki toplam pazar payı yüzde 26 oldu.

Türk nakliyecisi için yaptığı yenilikleri ve yatırımları hız kesmeden sürdüren Krone Türkiye, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında ulusal medya ve sektör basını temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone Almanya Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker ve Krone Trailer Int. Genel Müdürü Semih Pala, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve Krone Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer 2016 rakamları, 2017 hedefleri ve müşterilerine sundukları yenilikler hakkında bilgi verdi.

Rıza Akgün: Şasi fabrikası nisanda üretime başlıyor

2016’da toplam 1999 adetlik treyler satışı gerçekleştirdiklerini kaydeden Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, “İç pazarda satış grafiğini yükselten tek treyler markası biz olduk. Dış pazarda ise büyük bir çıkış yakalayarak satışlarımızı 2,5 kat artırdık. Her 100 adet frigo, konteyner taşıyıcı, tenteli ve platform römorkun 26 tanesi Krone tarafından yurt dışına ihraç edildi” dedi. İç pazarda kendi ürün gruplarındaki pazar paylarının yüzde 15 olduğunu belirten Akgün, “Ürün gamlarına baktığımızda, tenteli araç grubunda yüzde 21 pazar payıyla ikinci, frigorifik araçta yüzde 34 pazar payıyla birinci sırada yer aldık” ifadesini kullandı. Akgün, 2017’de Krone olarak yüzde 12’lik bir büyüme hedeflediklerini bildirdi.

Akgün, Krone’nin yeni yatırım kararı ile ilgili de şunları söyledi: “Tire’de, treyler fabrikamızın hemen yanında 10 bin adetlik kapasiteye sahip olacak yeni şasi üretim tesisimizi kuruyoruz. 1 Nisan’da üretime başlamasını planladığımız şasi fabrikası, toplam 36.500 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Bu yeni şasi üretim tesisi yatırımımızla toplam yatırım miktarımız 170 milyon TL’yi bulacak. Şasi fabrikamıza yaptığımız yatırım miktarı 12 milyon TL.”

10 bin adet üretime ulaştıklarında çalışan sayılarının 700-800 kişiyi bulacağına vurgu yapan Akgün, burada üretilen şasileri Almanya’ya da göndermeyi hedeflediklerini söyledi. Krone’nin bu yatırım kararını 15 Temmuz’dan sonra verdiğinin altını çizen Akgün, “Bu karar, bizim Türkiye’ye ne kadar güvendiğimizi gösteriyor” ifadesini kullandı.

Andreas Voelker: Toplam 48 bin adet treyler sattık

Krone Grubunun Almanya’da ticari araç ve tarım makineleri olmak üzere iki ayrı dalda üretim yaptığını söyleyen Krone Almanya Uluslararası Satış Direktörü Andreas Voelker de, treylerde Tire dışında Almanya’da 4 adet fabrikada üretim yaptıklarını bildirdi. 2015-2016 mali yılında Krone Grubunun satışlarının yüzde 68’inin ticari araçlar grubundan geldiğini vurgulayan Voelker, “Geçtiğimiz yıl toplam 1.786 milyon Euro’luk ciro gerçekleştirdik. Ticari araçlarda ise toplam 1.218 milyon Euro’luk bir ciro yakalamayı başardık. Bunun yüzde 70’i iç pazar, yüzde 30’u dış pazar olarak gerçekleşti. Krone Grubu, Almanya ve Tire fabrikaları dahil, 2015 Temmuz-2016 Temmuz ayları arasında toplam 47.964 adetlik treyler satışı gerçekleştirdi” dedi.

Semih Pala: 2017’de büyüme bekliyoruz

Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılamayı hedeflediklerini belirten Krone Trailer Int. Genel Müdürü Semih Pala da, Krone yapılanması hakkında şu bilgileri verdi: “Mayıs 2016’da Gebze’de satış, satış sonrası, ikinci el ve yedek parça merkezimiz olan Krone Center’ı hayata geçirdik. Türkiye genelinde 32 adet servis noktası açtık. Gebze’den bu noktalara en kısa sürede yedek parça temini yapabiliyoruz. Diğer taraftan Eylül 2016’da treyler sektörünün ihtiyacı olan filo kiralama hizmetini Krone Fleet markamız ile vermeye başladık. Yine Krone Center’dan ikinci el satışlarımız devam ediyor. Tüm Türkiye çapındaki bölgelerde bulunan satış temsilcilerimiz, müşterilerimizin taleplerini karşılamak için 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. Satış temsilcilerimiz geçtiğimiz yıl toplamda 10 bin kişiyle müşteri teması gerçekleştirdi.”

2017’de tren taşımacılığına uygun olan HP römorklarda talep artışı beklediklerine vurgu yapan Pala, ayrıca yeni yönetmelikler doğrultusunda yeni filo yatırımları da beklediklerini söyledi. Rusya ile düzelen karşılıklı ilişkilerin soncunda da frigorifik treyler ihracatında da artış öngören Semih Pala, tüm bu beklentiler ışığında 2017’de Türkiye toplam treyler pazarında bir büyüme olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Rakamlarla Krone

Krone, 2016’da toplam 1.999 adet treyler satışı gerçekleştirdi.

Satışlarını 2015’e göre yüzde 60 oranında artıran Krone, pazar payını da yüzde 11’den yüzde 15’e yükseltti.

Böylece Krone, 2016’da pazar payını artıran tek treyler markası oldu.

Krone, Türkiye toplam frigorifik römork satışında birinci olarak, bu gruptaki pazar payını da yüzde 34’e yükseltti.

Krone’nin tenteli ürün grubundaki toplam pazar payı yüzde 21’e ulaştı.

Krone Türkiye, dış pazar satışlarını 2016’da yüzde 250 oranında artırdı.

Her 100 adet frigo, konteyner taşıyıcı, tenteli ve platform römorkun 26 tanesi Krone tarafından yurt dışına ihraç edildi.

Krone’nin 4 tanesi İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde 32 adet servis noktası bulunuyor.

Krone, 2017 Nisan’da 10 bin adet kapasiteli şasi fabrikasını Tire’de hizmete açacak. Fabrika, 36.500 metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Krone, Tire’den 16 ülkeye ihracat yapıyor: Bu ülkeler şunlar: Almanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, İsveç, Rusya, Cezayir, Fas, Mısır, Tanzanya, İsrail, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan.

Krone Grubu, Almanya ve Tire fabrikaları dahil, 2015 Temmuz-2016 Temmuz ayları arasında toplam 47.964 adetlik treyler satışı gerçekleştirdi.

Krone Grubu, 2015-2016 mali yılında ticari araçlarda toplam 1.218 milyon Euro’luk bir ciro elde etti.



