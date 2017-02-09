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Trafik Güvenliği Eğitimleri İstanbul'da devam etti

Trafik Güvenliği Eğitimleri İstanbul'da devam etti

Tarih 09 Şubat 2017, 17:38

TOSFED'nin Kadınlar Kurulu tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi, İstanbul MEV Koleji Florya Kampüsü'nde devam etti.

Kısa adı TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun Kadınlar Kurulu tarafından düzenlenen ‘Velinin Karnesi Nasıl?’ sosyal sorumluluk projesi, 07 Şubat günü İstanbul MEV Koleji Florya Kampüsü'nde devam etti.

2014 ve 2015 Türkiye Ralli Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı ve GP Garage My Team takımından co-pilot Nehir Yılmaz öğrencilere trafik güvenliği ve otomobil sporları ile ilgili temel bilgiler verilirken, okul girişinde Bostancı’nın yarıştığı Ford Fiesta R5 ralli otomobili sergilendi. Seminerin sona ermesinin ardından velisi otomobil kullanan öğrencilere karneler dağıtılırken, öğrencilerden annelerinin otomobil kullanırken kurallara uyup uymadığını değerlendirmeleri istendi.Farklı illerde belirlenen okullarda ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerler Bursa ve İstanbul'un ardından Nisan ayına kadar Muğla, Eskişehir, İzmir ve Ankara gibi farklı illerde de devam edecek seminerlerin sonunda, en başarılı 20 veliye TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde, uzman eğitmenler tarafından ücretsiz ileri sürüş teknikleri eğitimi verilecek.

 

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