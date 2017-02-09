Mercedes-Benz Türk 50. yılını coşkuyla kutladı

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09 Şubat 2017, 16:55

Mercedes-Benz Türk, resmi kuruluş gününde yarım asırlık başarısını İstanbul'daki Genel Müdürlük ve Hoşdere Otobüs Fabrikası ile Aksaray Kamyon Fabrikasında çalışanlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.



Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Yarım asırdır aralıksız olarak üretime devam eden Mercedes-Benz Türk ailesi olarak, 6.000’i aşkın çalışanımızla ülke ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl 1 milyar Euro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında 50. yılını kutluyor. Yarım asırdır Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, resmi kuruluş yıldönümü için çalışanlarıyla bir araya geldi ve bu özel günü keyifli bir doğum günü etkinliği ile kutladı.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binasında, Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretim Direktörü Bülent Acicbe Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ve Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası Üretim Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kuruluş yıldönümü kapsamında eşzamanlı olarak pasta kesti.

Şirketin 50. yaş gününü büyük bir aile olarak ve ailenin tüm fertleri ile bir arada kutlayabilmek adına tüm şirket çalışanlarının katıldığı ve üç farklı noktada düzenlenen etkinlikler için canlı yayın bağlantısı kuruldu.

Etkinlikte tüm çalışanlara teşekkür eden Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, şunları söyledi: “Geçen yarım asırlık süre boyunca Mercedes-Benz Türk ailesi olarak birlikte büyüdük, birlikte ürettik ve hep beraber bir çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak şirketimizi Daimler AG’nin küresel ağı içerisinde çok önemli bir yere getirdik. Aynı zamanda Türkiye’de sektörümüzde öncü ve lider olduk. Ülke ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonraki nice 50 yıllarda bu büyük ailenin yine aynı şevk ve kararlılıkla bu değerli mirası gururla ileriye taşıyacağını biliyorum. Büyük bir aile olmanın mutluluğunu paylaştığım siz Mercedes-Benz Türk çalışanlarına tek tek teşekkür ediyorum ve imza attığımız tüm büyük başarılar için sizleri kutluyorum.”

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Üretim Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann ise şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl fabrikamızın 30. yılını kutladık. Kuruluş yıldönümünde açıkladığımız 113 milyon Avro’luk yeni yatırımın ilk sonuçlarını şirketimizin 50. yılında alacak olmamız bize mutluluk ve gurur veriyor. Bugüne kadar sayısız rekorlara ve başarılara imza atan siz değerli çalışanlarımızı kutluyorum. 50 yıldır sürdürdüğümüz başarı öykümüzü gururla ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretim Direktörü Bülent Acicbe ise 50 yıllık yolculukta emek veren Mercedes-Benz Türk çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün Daimler’in küresel üretim, AR&GE ve IT ağı Mercedes-Benz Türk olmadan düşünülemiyorsa bunda 50 yıldır verilen emeklerin çok büyük payı var. Bu süre zarfında Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası hem üretim hem de ihracatıyla önemli başarılara imza attı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da geleceğe tüm gücümüzle birlikte ilerleyeceğiz.”