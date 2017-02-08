INFINITI'den Şubat ayına özel ödeme seçenekleri

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08 Şubat 2017, 18:34

INFINITI, Şubat ayında 3,49 TL'lik sabit Euro kuru avantajını 6 ay ertelemeli kredi ya da 80 bin TL'ye 36 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle sunuyor.





Bayraktar Grubu distribütörlüğünde Türkiye’de satışa sunulan INFINITI, tüm modelleri için yeni bir satış kampanyası başlattı. Model ailesinde 1.5 litre dizel ve 1.6 litre benzinli motorları barındıran kompakt crossover Q30, sport sedan Q50 ve sportif SUV segmentinin öncüsü QX70’i barındıran INFINITI, Şubat ayında 3,49 TL’lik sabit Euro kuru avantajını 6 ay ertelemeli kredi veya 80 bin TL’ye 36 ay yüzde 0,89 faizli kredi opsiyonlarıyla müşterilerine sunuyor.

INFINITI Q30: Şehirli aktif yaşamı benimseyenlerin otomobili

Cesur, karakterli ve cüretkar tasarım diliyle hayata geçirilen Q30, INFINITI’nin küresel büyüme planının çok önemli bir parçası. Şehirli aktif yaşamı benimsemiş, rafine zevkleri olan kullanıcıları hedefleyen Q30, konfor, lüks, dinamizm, performans ve verimlilik gibi beklentileri üstün Japon teknolojisi ve güvenilirliği ile harmanlıyor.

INFINITI Q30’un benzinli motor seçeneklerini 1.6 litre 156 HP ve 2.0 litre 211 HP oluştururken, dizel motor seçeneği olarak 1.5 litre 109 HP sunuluyor. Tamamı turbo beslemeli olan motorlarda 7 ileri otomatik şanzıman (7 DCT) da standart olarak sunuluyor. INFINITI Q30 2.0T modelinde 4 tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. INFINITI Q30 1.6 benzinli fiyatları 164 bin 683 TL’den; 1.5 dizel fiyatları 174 bin 896 TL’den başlıyor.

INFINITI Q50: Direkt Adaptif Direksiyon Sistemi’ne sahip tek otomobil

INFINITI’nin premium sedan segmentindeki, karakteristik tasarımı ve dünyanın ilk drive by wire direksiyon sistemi olan Direkt Adaptif Direksiyon (DAS 2.0) sistemi ile dikkat çeken modeli Q50, 2.0 litre 211 beygir gücü ve 350 Nm tork sunan turbo benzinli motora sahip. 7 ileri otomatik şanzımana ve arkadan itiş aktarmasına sahip olan INFINITI Q50’nin 0-100 km/s hızlanması 7.2 saniye ve ortalama yakıt tüketimi 6.3 lt/100 km. INFINITI Q50 2.0 T Premium modeli 236 bin 883 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

QX70: Sport SUV

Spor bir otomobille SUV’un bir araya geldiği INFINITI QX70 modelinde kullanılan 3.7 lt’lik V6, 320 beygir gücündeki benzinli motorun farklılık yaratan en önemli özelliklerinin başında yüksek performansa sahip olması geliyor. Kullanıcısına sürüş keyfi, huzur, rahatlık ve konfor sunan INFINITI’nin sahip olduğu detayların hepsi güçlü bir tasarım anlayışının ürünü.