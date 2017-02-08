TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » 3d Lojistik

GEFCO, genç yeteneklere iş imkanı sunuyor

GEFCO, genç yeteneklere iş imkanı sunuyor

Tarih 08 Şubat 2017, 18:23

Xperience GEFCO, lojistikte kariyer isteyen gençleri sektöre kazandırarak iş imkanı sunuyor.

GEFCO’nun genç yetenekleri bünyesine katmak amacıyla başlattığı Xperience programı, yeni mezun ya da kariyerinin başındaki gençleri lojistik sektörüne kazandırmayı hedefliyor.

2011’den beri yürütülen GEFCO kariyer programı kapsamında hayata geçirilen Xperience GEFCO, lojistik alanında kariyer yapmak isteyen tüm genç yeteneklere iş imkanı ve lojistik sektöründe deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Yeni mezun veya en fazla 1 sene tecrübeli adaylara açık olan programa katılmak isteyen adaylar, değerlendirme merkezi uygulaması kapsamında Xperience GEFCO Day’e katılarak, GEFCO’yu daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Operasyon birimlerinde görev verilen adayların, ihtiyaçlara göre yapılacak rotasyonlarla firma işleyişinin bütününü görmeleri sağlanıyor. Değerlendirme uygulamaları sürecinde adaylara ayrıca mülakatlar yapılıyor, yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanıyor.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

3d Lojistik

Yurtiçi Kargo Müşteri Mobil Uygulaması güncellendi

 Yurtiçi Kargo Müşteri Mobil Uygulaması güncellendi Yurtiçi Kargo Müşteri Mobil Uygulaması, daha fazla müşteri odaklı çözümleri ve sürprizleri içeren güncellenmiş vers...

Bilgi güvenliğiniz GEFCO'da güvence altında

 Bilgi güvenliğiniz GEFCO'da güvence altında GEFCO, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olan ISO 27001 belgesini almaya hak kazandı.
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Hazırlık

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x