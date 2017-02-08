GEFCO, genç yeteneklere iş imkanı sunuyor

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08 Şubat 2017, 18:23

Xperience GEFCO, lojistikte kariyer isteyen gençleri sektöre kazandırarak iş imkanı sunuyor.



GEFCO’nun genç yetenekleri bünyesine katmak amacıyla başlattığı Xperience programı, yeni mezun ya da kariyerinin başındaki gençleri lojistik sektörüne kazandırmayı hedefliyor.

2011’den beri yürütülen GEFCO kariyer programı kapsamında hayata geçirilen Xperience GEFCO, lojistik alanında kariyer yapmak isteyen tüm genç yeteneklere iş imkanı ve lojistik sektöründe deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Yeni mezun veya en fazla 1 sene tecrübeli adaylara açık olan programa katılmak isteyen adaylar, değerlendirme merkezi uygulaması kapsamında Xperience GEFCO Day’e katılarak, GEFCO’yu daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Operasyon birimlerinde görev verilen adayların, ihtiyaçlara göre yapılacak rotasyonlarla firma işleyişinin bütününü görmeleri sağlanıyor. Değerlendirme uygulamaları sürecinde adaylara ayrıca mülakatlar yapılıyor, yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanıyor.