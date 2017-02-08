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Doğuş Otomotiv, Kurumsal Yönetim Ödülü'nü aldı
08 Şubat 2017, 18:07
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından verilen 'Kurumsal Yönetim Ödülleri' sahiplerini buldu. Doğuş Otomotiv, Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket Ödülü'nü aldı.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde bulunan 50 şirket arasından yapılan değerlendirme sonucunda verilen “Kurumsal Yönetim Ödülleri”, 10. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Doğuş Otomotiv 2015 yılında 9,42 olan derecelendirme notunu 2016 yılında 9,51’e yükselterek, "Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket" ödülünü almaya hak kazandı. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 10. Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde, ödülü Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Gür Çağdaş teslim aldı.
TKYD tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ödüller, kurumsal yönetim ile ilgili bilinilirlik yaratmayı ve iyi uygulamaları tanıtmayı amaçlıyor.
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