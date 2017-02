Karadeniz’in Lideri’nin Ford çekicileri Tunalar’dan

Anasayfa » Piyasa

08 Şubat 2017, 14:02

Lider Gıda, gıda taşımalarında kullanmak üzere Ford Trucks Trabzon bayi Tunalar Otomotiv’den 30 adet 1846 T A/T çekici satın aldı. Teslim törenin ardından yeni araçlar Lider Gıda filosunda yerini alarak hizmet vermeye başladılar.



2015 yılında Samsun’da ilk Ford Trucks plazasını hizmete açan, 2016 yılı itibarıyla Trabzon’da da Ford Trucks satış, satış sonrası hizmetleri için ikinci merkezini devreye alan Tunalar Otomotiv, Lider Gıda’ya yaptığı 30 adetlik çekici teslimatı ile aynı zamanda Karadeniz bölgelesi için rekor sayılabilecek bir satışla yeni bir aşamaya geçti.



Yeni Ford Trucks 1846 T A/T çekiciler, Tunalar Otomotiv’in Trabzon Trucks Satış Müdürü İsmail Bayram ve Samsun Ford Trucks Satış Müdürü İsmail Aksu tarafından Lider Gıda’dan Erdal Altuntaş ve İlyas Çavdar’a törenle teslim edildiler.Ford Trucks 1846 T A/T Euro 5 çekiciler; otomotik şanzımanlı ve 460 Bg güç, 2100 Nm tork üreten motora sahipler. Motor freni, EBS, ESP, hız sabitleyici, 4 körüklü havalı kabin süspansiyonu, klima, diferansiyel kilidi, üst rüzgarlık ve yan yeleler, stepne, dış güneşlik, elektrikli sunroof, kabin içi ısıtıcı (Kuru tip), entegre başlıklı ve emniyet kemerli, kolçaklı, ısıtmalı ve bel destekli, hava süspansiyonlu sürücü koltuğu, üst yatak, dijital takograf, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon, radyo/CD/MP3 çalar, immobilizer, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve tek anahtar gibi özellikler araçlarda standart olarak sunuluyor.Tunalar Otomotiv, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye çapında otomotivin bütün alanlarında hizmet veriyor. Bu hizmetlerin içinde sigorta acentalığı da yer alıyor.Tunalar’ın son dönemde hızla geliştirdiği önemli faaliyeti ise Otomobilen markası ile ikinci el araç satışı, Rent Go markası ilede araç kiralama hizmeti veriyor.. Günlük araç kiralama ve filo kiralama konusunda iddialı olan Rent Go’nun Türkiye’nin önde gelen havaalanları başta olmak üzere 14 merkezde bürosu bulunuyor. Tunalar ayrıca Koç Grubu’nun araç kiralama markaları olan Avis ve Budget ile Fiat’ın da bayisi.Lider Gıda ise 1994 yılında kurulmuş, 2000’li yıllarda ihracat taşımalarına başlamış, Trabzon merkezli bir firma. Mersin, Antalya, Muğla, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve Adana’da sera, bahçe ve işleme tesisleri, Rusya Federasyonu’nda; Moskova, Novorossiysk, Sanpetersburg, Severdlovsk 'da şubeleri bulunuyor.Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda Rusya Federasyonu’na sebze meyve ihracatına yoğunlaşan Lider Gıda, yaş sebze ve meyve ihracatını tamamlayan unsurlar olarak kara ve deniz taşımacılığı, entegre paketleme tesisleri, plastik kasa imalatı ve seracılık alanında oluşturduğu bütünleşik yapıyla gelişimini sürdürüyor.