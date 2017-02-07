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2016'nın En Güzel Konsept Otomobili Renault TREZOR

2016'nın En Güzel Konsept Otomobili Renault TREZOR

Tarih 07 Şubat 2017, 13:54

Renault TREZOR, Festival Automobile International'de 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili Ödülünü elde etti.

Paris’te düzenlenen 32. Festival Automobile International Renault TREZOR’u “2016’nın En Güzel Konsept Otomobili” seçti.

Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, “Tasarım stratejimizi sürdürmek için bize ilham veren bu ödül için jüriye teşekkürlerimi sunarım. TREZOR’un taşıdığı güçlü ve duygu dolu hatlar, gelecekteki modellerimize ilişkin tasarım ve teknoloji konusunda ipuçları veriyor. Ayrıca yakın zamanda gözler önüne serilecek olan yeni bir Renault konsept otomobiller döngüsünün de başlangıcını oluşturuyor.” diye duygularını ifade etti.

Festival Automobile International Başkanı Rémi Depoix ise, “Jüri bu ödülün TREZOR’a verilmesini uygun buldu çünkü son derece güzel, duygu dolu ve zarif. TREZOR, bir kopnsept otomobile verilebilecek en somut örnek ve bizler de tasarımı ve detaylara verilen önem arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. TREZOR’un, Renault’nun gelecekteki modellerine ilham verecek hassas bir yaratıcı çalışma olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Renault TREZOR sıcak, duygu dolu ve zarif hatlara sahip. Aracın ön kısmında son derece iddialı C formunda far imzası bulunuyor. Renault’nun gelecekteki modellerinin tasarmı, TREZOR’un DNA’sından ilham alacak ve çizgileri daha akıcı hem daha olgun hale gelecek.

TREZOR’un iç tasarımı sürüş keyfine vurgu yapıyor. Aracın iç mekânında kokpit konseptine sahip büyük bir dokunmatik ekran yer alıyor. Bu kişiselleştirilebilir, internet bağlantılı ara yüz, ahşap ve deri olmak üzere prestijli malzemelerle çevrili. Gelecekteki Renault modellerinin iç mekanları da TREZOR’un zarif tasarım trendi ve internet bağlantılı teknolojilerinden ilham alacak.

 

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