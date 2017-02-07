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Ford Otosan'a bir ödül daha

Ford Otosan'a bir ödül daha

Tarih 07 Şubat 2017, 11:15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ''2016 Yılı Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'' ödüllerinde Ford Otosan 2.'lik ödülüne layık görüldü.

Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında başta işverenler olmak üzere çalışma hayatının tüm alanlarında bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen “2016 Yılı Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ödüllerinde Ford Otosan 2.’lik ödülüne layık görüldü.

Ankara Meyra Palace Otel’de gerçekleştirilen törende ödülü Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş aldı. Ateş: “Ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmanın yolunun kadın istihdamını desteklemekten geçtiğine inanıyoruz” dedi.

Nursel Ölmez Ateş ödülle ilgili şunları söyledi; “Türkiye otomotiv sanayinin kadın istihdamında lider şirketi Ford Otosan olarak bu ödül bizim için çok anlamlı. Çalışma hayatında ve aynı zamanda sosyal hayatta cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi için özveriyle çalışıyor ve kadın istihdamını destekliyoruz. Ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmanın ancak bu sayede sağlanacağına inanıyoruz. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaklaşımımız doğrultusunda işe alımdan başlayarak tüm insan kaynakları süreçlerimizde cinsiyet eşitliğini öngören politikalar uyguluyoruz. Kadın çalışanların kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesine öncelik veriyor ve potansiyel kadın yönetici havuzu oluşturarak kadınların üst yönetim düzeyinde görev almalarına yönelik uygulamalar yürütüyoruz. İşe alımda ofis çalışanlarımızda %50 kadın %50 erkek, üretim çalışanlarımızda ise %25 kadın %75 erkek hedefi koyduk. 2013 yılında ofis çalışanları işe alım oranımız %25 iken 2016 yılında bu oranı %30’a yükselttik. Üretim çalışanlarımızda ise 2013 yılında kadın işe alım oranımız %7 iken; 2016 yılında %16 oranını şimdiden yakaladık. Hedefimize en kısa sürede ulaşmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor.”

 

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