Yurtiçi Kargo Müşteri Mobil Uygulaması güncellendi

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07 Şubat 2017, 10:08

Yurtiçi Kargo Müşteri Mobil Uygulaması, daha fazla müşteri odaklı çözümleri ve sürprizleri içeren güncellenmiş versiyonu ile 6 Şubat 2017 tarihinde kullanıcılarla buluştu.



Yurtiçi Kargo, 2010 yılının başında geliştirdiği müşteri mobil uygulamasını güncelledi. Son 6 ay içerisinde 57 bin kişinin indirdiği ve bir kullanıcının ortalama 5 defa gönderi yaptığı Yurtiçi Kargo Müşteri Mobil Uygulaması’nın güncellenmiş hali 6 Şubat 2017 tarihinde AppleStore ve GooglePlay marketten müşterilerin hizmetine sunuldu.

Kuryeyi adrese çağırarak gönderi yapabilme, gönderi sorgulama, fiyat hesaplama veya en yakın şubenin adresini öğrenebilme gibi özellikleri ile kullanıcıların zamandan tasarruf edebilmelerini hedefleyen uygulama, kişiye özel fırsatların ve indirimlerin yanı sıra yenilenen görsel arayüzü ve bilgilendirme ekranları ile de iyi bir kullanıcı deneyimi sağlıyor olacak. 6 Şubat – 6 Mart 2017 tarihleri arasında müşteri mobil uygulaması üzerinden gönderi yapan müşterilerin 30 desiye kadar olan kargoları yüzde 50, 30 desinin üzerindeki kargoları ise yüzde 30 oranında fiyat avantajı ile ulaştırılacak. 6 Mart 2017 tarihinden sonra ise Müşteri Mobil Uygulaması üzerinden gönderi yapan tüm kullanıcılara süresiz olarak standart taşıma, adresten alım ve adrese teslim hizmetlerinde yüzde 30 oranında indirim sunulacak.

Yurtiçi Kargo’nun Müşteri Mobil Uygulaması, bir önceki sürümünden farklı olarak müşterilerin tek tıkla, müsait oldukları tarihi seçerek kurye çağırmalarını, üye olmalarını, güvenli giriş yapmalarını, sosyal medya hesaplarını takip edebilmelerini, çağrı merkezini arayabilmelerini, profil oluşturmalarını ve Sanal Kampanya Kartları ile kişiye özel kampanyalardan faydalanabilmelerine olanak sağlayacak. Gönderi takibi, fiyat hesaplama ve şube sorgulama gibi özelliklerin ise iyileştirilerek yenilendiği mobil uygulama, AppStore’dan ve GooglePlay’den indirilebilir.

