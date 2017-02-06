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TEMSA otobüsler, Fransız taşımacıların gözdesi

TEMSA otobüsler, Fransız taşımacıların gözdesi

Tarih 06 Şubat 2017, 17:11

66 ülkeye ihracat gerçekleştiren TEMSA, 2017 Ocak ayında Fransa'ya 22 adet otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

İhracat pazarlarında da başarıdan başarıya koşan TEMSA, en güçlü pazarları arasında yer alan Fransa’da otobüs sayısı artmaya devam ediyor. 2016 yılında Fransa’ya 179 adetlik otobüs teslimatı gerçekleştiren TEMSA, 2017 yılına da hızlı başladı ve Ocak ayında Fransa’ya 22 adet otobüs teslimatı gerçekleştirdi.  

Fransa otobüs pazarında 5 binli adetlere emin adımlarla ilerlediklerini belirten TEMSA Yurtdışı Satış ve Pazarlama Direktörü Kadri Özgüneş şunları söyledi: “TEMSA otobüsler Fransız taşımacıların gözdesi olmaya devam ediyor. Ocak ayında yine Fransa pazarında önemli bir satış adedi olarak ifade edebileceğimiz 22 adetlik bir otobüs satışı elde ettik. Ocak ayındaki satış seviyesi 2016 yılında Fransa pazarına gerçekleştirdiğimiz 179 adetlik satış rakamının üzerine çıkabileceğimizin en önemli göstergesi. Yaptığımız teslimatlarla Fransa yollarında hizmet veren otobüs sayımızın 5 binli adetleri aşması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. TEMSA, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da müşteri ihtiyaçlarına en uygun araçları pazarlara sunmaya ve işletme sürecinde iş ortaklarının kazançlarına kazanç eklemeye devam ediyor. TEMSA’nın Türk işçi ve mühendislerinin emeği ve alın teri ile üretimini gerçekleştirdiği otobüsler bugün dünyanın 66 ülkesinde hizmet veriyor. TEMSA, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de ülkemizin gurur duyulan markalarından biri olmaya devam edecektir.”

 

 

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