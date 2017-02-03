Renault Megane ve Clio Ailesinde Şubat fırsatı

Diğer taraftan binek otomobil ve hafif ticari araçlar modellerinde özel faiz oranları sunuluyor. Renault binek otomobillerde 12.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz, hafif ticari araçlarda ise 29.000 TL 12 Ay yüzde 0 faiz fırsatı bulunuyor.

Renault ayrıca tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan modellerinde metalik renk opsiyonunu müşterilerine hediye ediyor.

Renault, Şubat ayında benzinli motorlu Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ya da Megane Sedan satın almak isteyen müşterilerine özel fiyatlar sunuyor.