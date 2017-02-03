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Mutlu Akü ilk kez Automechanika Cidde'de

Mutlu Akü ilk kez Automechanika Cidde'de

Tarih 03 Şubat 2017, 19:07

Mutlu Akü, Suudi Arabistan'da bu yıl 2.'si düzenlenen otomotiv endüstrisi fuarı Automechanika Cidde'de yeni ürün yelpazesini katılımcılara tanıttı.

Mutlu Akü, 31 Ocak-2 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen Suudi Arabistan’ın otomotiv sektörü satış sonrası hizmetlerine yönelik en kapsamlı fuarı olan Automechanika Cidde’de, yeni ürünlerini sektör profesyonelleri ve katılımcılara tanıttı.

Mutlu Akü, ilk kez katıldığı fuarda standart otomotiv akülerinden SFB, EFB (Start&Stop ) ile AGM (Start&Stop) akülerinden ağır hizmet ve endüstriyel akülerine kadar geniş ürün yelpazesini ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

Fuar çerçevesinde, Suudi Arabistan ve çevre ülkelerdeki distribütörler ile de bir araya gelen Mutlu Akü, akümülatör sektörünün yeni trendleri ve öngörülerini katılımcılar ile paylaşırken, sektörel beklentiler için de fikir alışverişinde bulundu.

22 ülkeden 160’dan fazla markanın katıldığı Automechanika Cidde, 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ziyaretçileri ağırladı.

 

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