Continental beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi

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03 Şubat 2017, 18:59

Continental, açıkladığı 2016 mali yılı finansal sonuçlarına göre dördüncü çeyrekte güçlü satış ve gelir rakamlarına ulaştı.

Continental, bir önceki yıla göre yüzde üç oranında bir artışla yaklaşık 40,5 milyar Euro’luk satış rakamına ulaşarak başarılı bir 2016 mali dönemini geride bıraktı. Ayrıca yaklaşık yüzde 10,7'ye ulaşan düzeltilmiş FVÖK marjıyla, daha 2016’nın Ekim ayında yıllık hedeflerini yakalayan Continental’in satış rakamlarının artmasında ise Otomotiv Grubu’ndaki büyüme ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükselen kış lastikleri satışlarının etkisi büyük oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Michigan Eyaleti, Detroit şehrinde gerçekleştirilen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda mali verileri açıklayan Continental Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elmar Degenhart şunları söyledi: “2016 yılında da güçlü büyümemizi devam ettirdik. Kauçuk Grubu’nda 150 milyon lastikle rekor bir satış gerçekleştirdik. Petrol ve maden sanayisinde süregelen düşük talebe rağmen ContiTech’in FVÖK marjı yıl sonunda geçen yıla oranla ciddi bir artış göstererek neredeyse çift haneli rakamlara ulaştı. Otomotiv Grubu’nda yeni aldığımız siparişler yüzde 10 oranında artarak 2016 yılında 33 milyar Euro’nun üzerine çıktı. 3 milyar Euro’yu aşan modern sürücü asistan sistemleri siparişlerinin yanında, hibrid, elektrikli araç ürünleri ve sistemleri için aldığımız siparişler de yüzde 17 artarak 1,2 milyar Euro’ya ulaştı.”

Degenhart yaptığı açıklamada ayrıca, “2017 yılında ise yüzde 6’dan fazla bir artışla 43 milyar Euro’nun üzerinde bir satış rakamı bekliyoruz. Hedefimiz, yüzde 10,5 üzerinde düzeltilmiş FVÖK marjına rahatlıkla ulaşmak. Bu bağlamda, toplam ağırlığı altı metrik tonu geçmeyen binek ve hafif ticari araç üretiminin dünya çapında yüzde 1 gibi küçük bir artışla 92 milyondan 93 milyona yükselmesini öngörüyoruz.” dedi.

Continental 2 Mart 2017 tarihinde dijital ortamda yayımlanacak yıllık finansal basın konferansında ilk faaliyet rakamlarını açıklayacak.