Cargo'nun ağır abisi 3. Havalimanında meydana çıktı !

03 Şubat 2017, 18:09

Orkun Group, 3. Havalimanı inşaatını “extra heavy duty” Ford Trucks Serisi ile hızlandırıyor



Türkiye’nin önde gelen inşaat ve lojistik şirketlerinden Orkun Group ve Ford Trucks iş birliği 3. Havalimanı projesi kapsamında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Orkun Group, güçlü, verimli ve teknolojik Ford Trucks araçlarını Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın hafriyat çalışmalarında kullanacak.

İlhan Karadeniz: “Ford Trucks ile uzun vadeli bir ilişki kurarak, sektörün gelişimi noktasında da birlikte çalışmalar yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

Cenk Çimen: “Ford Trucks olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak esnek çözümler üretiyoruz”



Ford Trucks İnşaat Serisi 2016 yılında büyük atak gerçekleştirdi

Ford Trucks İnşaat Serisi’nde "güç" Extra Heavy Duty ile yükseliyor

Orkun Group ve Ford Trucks iş birliğinin ulaştığı bu büyük başarıyı kutlamak amacıyla 3. Havalimanı inşaat alanında yapılan plaket törenine Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz, Orkun Group üst düzey yöneticileri, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kınay ve Ford Trucks üst yönetimi katıldı. Törende Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz’e plaketini, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen teslim etti.Törende konuşma yapan Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz, Ford Trucks’ın Orkun Group için önemini vurgulayarak; “2014 yılında başlayan 3.Havalimanı projesine, aynı dönemde hafriyat taşımacılığı ile dahil olduk. Projede şartlar şüphesiz çok zorlu. Bu zaman yarışında, bizi destekleyecek, yükümüzü azaltacak çözüm ortaklarıyla ilerleme kararı aldık ve bu yönde yatırım yaptık. Ford Trucks, gerek köklü deneyimi gerekse vizyonuyla sektörün ihtiyaçlarını ve beklentilerini çok iyi bilen ve buna göre esnek çözümler sunan bir iş ortağı yaklaşımına sahip bir marka. Yerli üretici kimliği, mühendislik gücü ve de ihtiyaca yönelik hızlı çözümler sunma itibarıyla da bizim için çok kıymetli bir marka olan Ford Trucks ile uzun vadeli bir ilişki kurarak, sektörün gelişimi noktasında birlikte çalışmalar yapmaktan açıkçası keyif alıyoruz. Orkun Group olarak, müşterimize verdiğimiz söz ve yüksek iş kalitesi bizim iş önceliğimizdir. Bu önceliği koruyabilmek için, iş ortaklarımızın da aynı vizyona ve disipline sahip olması önemli. Bu noktada Ford Trucks markası ürünleriyle, hizmetleriyle, yaklaşımlarıyla bizimle aynı yolda ve yükümüzü paylaşıyor. Bu nedenle Ford Trucks’ı tüm meslektaşlarıma tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.Törende bir konuşma yapan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ise “Ford Trucks olarak kendimizi bir çözüm ortağı olarak görüyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak esnek çözümler üretiyoruz. Marka vaadimiz olan “Her Yükte Birlikte” söylemine inanıyor ve bunu verdiğimiz tüm ürünlerde ve hizmet anlayışında yaşatmaya çalışıyoruz. Orkun Group’un karşı karşıya olduğu zaman yarışı ve zorlukları çok yakından biliyoruz. Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Karadeniz bu süreçte ihtiyacını bize çok net olarak tanımladı. Bu sayede de 6x4 ve 8x4 damper kamyonlarımızda çok ciddi geliştirmeler yaptık. “Extra heavy duty” olarak adlandırdığımız bu özel araçlar, daha güçlü ve daha zor koşullarda müşterimizin işini kolaylaştırdı.” dedi.”Cenk Çimen konuşmasına şu şekilde devam etti; “Markamızı yeniden yapılandırdığımız 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Ford Trucks, kendi aksı, kabini ve motorunu üreten Türkiye’nin tek ağır ticari markası oldu. Hem ürünleriyle hem de sunduğu hizmetlerle her pazara ve her işe uygun çözümler sunabilme yeteneğine sahip olan Ford Trucks, sektörde konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Bunu 2016 yılında da pazar sonuçlarıyla ortaya koydu. Ford Trucks %14’lerde seyreden pazar payını kısa sürede çok büyük bir başarı göstererek, 2016 yılında %28’in üzerine çıkardı. Diğer bir deyişle 2016 yılında satılan her 10 kamyondan 3’ü Ford Trucks oldu. İnşaat sektörü özelinde baktığımızda; ülkemizdeki kentsel dönüşüm, 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi dev projelerin etkisiyle sektörün ivme kazandığını ve toplam kamyon pazarındaki payının son 15 yılın en yüksek değerine ulaştığını görüyoruz. Bir önceki sene %27 olan segment payı, 2016’da %33’e ulaştı. 2016 yılında devreye aldığımız inşaat serisinde geliştirilen motor gücü ve fren performansı, başarısını pazardaki sonuçlarıyla gösterdi. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla inşaat segmentinde Ford Trucks’ın pazar payı %24’den % 33’e çıktı. Yeni Havalimanı projesi kapsamında Orkun Group’a 130’un üzerinde araç teslim ettik, buna ek olarak havalimanı inşaatında çalışan diğer firmalarla birlikte 400’ün üzerinde aracımız bu dev inşaatta büyük işler başarıyor. İş ortaklarımızın yükünü hafifletmek ve 3. Havalimanı projesinde onları desteklemek için inşaat alanına bir servis üssü de kurduk. Zamanla yarışılan ve 7/24 çalışılan bu dev projede, araçlarımızda çıkabilecek herhangi bir sorunu anında çözebilecek gezici servisimiz, mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz sürekli desteğe hazır halde bulunuyor. Çözüm ortağı olarak, markamızı seçen firmaların yaptığı işe değer katmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın ‘sıfırdan yapılan’ en büyük havalimanının bu zorlu sürecinde, Ford Trucks’ı güvenilir iş ortağı olarak seçen, benimseyen ve yatırım yapan Orkun Group’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”13 litre Ecotorq motor, inşaat sahasındaki en zorlu koşullarda dahi sunduğu yüksek performansı ile öne çıkıyor. 420 PS gücündeki yeni motor, 2150 Nm’lik tork üretim kapasitesiyle yerini aldığı versiyona göre %55 daha fazla çekiş gücü sunuyor. Yeni 6x4 ve 8x4 araçlar, kabinlerinin altındaki bu gücün sayesinde, her zaman yüksek performans gösteriyorlar. Damper, mikser ve pompa üstyapısına uygun 6x4 ve 8x4 araçlar, farklı kullanım şartları için optimum çözümler sunuyorlar. Ayrıca istek üzerine temin edilebilen arazi şartlarına uygun kullanım modları sunan 12 ileri otomatik şanzıman, ağır yükleme şartlarında avantaj sağlayan hidrolik yardımcı fren Intarder gibi donanımlar ve 7 kat artırılmış fren performansı İnşaat Serisi’ne yeni avantajlar kazandırıyor. Bunun yanında, dayanımı kanıtlanmış 10 mm kalınlığındaki ve 500 MPa gücündeki şasi ve dayanıklı arka süspansiyon gibi artılar ise aynen korunuyor.Ağır inşaat serisinin yanında, kısa tamponla donatılmış ve yeni 420 PS motora sahip 1842T inşaat kullanımına uygun bir çekici olarak göze çarpıyor. Daha hafif şartlar için uygun çözümler sunan cerli damperler ile hafif damperler ise, bu geniş ürün gamını tamamlıyor.Genişleyen ürün gamı ile farklı üstyapılara kolaylıkla uyum sağlayan İnşaat Serisi, iki katına çıkarılan 1.500 saat bakım aralığı ile işletme maliyetlerinde önemli iyileşmeler vaat ediyor.Ford Trucks 2016 MY inşaat serisinde sunduğu tüm bu yeniliklere, esnek çözümler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda 6x4 ve 8x4 damper kamyonlarda bir seri yeniliğe giden Ford Trucks, “Extra Heavy Duty” araçlarıyla çok zor şantiye şartlarında müşterisinin yanında. Özellikle güçlendirilmiş ön makas ve arka makas, monoblock kauçuk truniyon, geliştirilmiş kardan mili, güçlendirilmiş yakıt ve SCR tankı korumaları yanında bu ürün gamında ilk defa sunulan karter koruyucu ile araç dayanımı artarken, çift kavrama, yüksek tonajlı lastikler ile de zor koşullar Ford Trucks müşterileri için çok daha kolay hale gelecek.