TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Honda, 2016'da üretim rekoru kırdı

Honda, 2016'da üretim rekoru kırdı

Tarih 01 Şubat 2017, 18:18

Honda, Kuzey Amerika, Asya ve Çin de dahil dünyanın farklı kıtalarında bulunan otomobil fabrikalarında üretim rekoru kırdı.

Üretim programına dahil ettiği yeni ürünlerle ürün gamını baştan aşağı yenileyen Honda 2016 yılını başarıyla tamamladı. Honda, Kuzey Amerika, Asya ve Çin de dahil dünyanın farklı kıtalarında bulunan otomobil fabrikalarında tarihi bir rekora imza attı.

Global üretim merkezlerinin tamamında toplam 4 milyon 999 bin 266 adet otomobil üreten Honda 2015 yılı ile kıyaslandığında üretim adedini yüzde 10 civarında artırmayı başardı.

Kuzey Amerika bir milyon 956 bin 196 adetle ilk sırada yer alırken onu bir milyon 940 bin 885 adetle Aysa ve 133 bin 875 adetle Avrupa takip ediyor. Son iki yılda Japonya’da da büyümesini sürdüren Honda, Japonya dışındaki üretim merkezlerinde 5 yıl üst üste büyümesini sürdürdü.
 
 

 
 
 
 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Renault Grubu'ndan 2016'da rekor satış

 Renault Grubu'ndan 2016'da rekor satış 2016 yılında gerçekleştirdiği 3 milyon 182 bin 625 adet satış ile Renault Grubu, dünyanın bir numaralı Fransız otom...

Renault 17. kez binek otomobil lideri

 Renault 17. kez binek otomobil lideri Renault markası, 2016 yılında 17. kez binek otomobil pazarı liderliğini elde etti. 2016 yılında, gerçekleştirdiği 1...
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Hazırlık

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x