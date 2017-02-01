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Bosch Türkiye'de Ortadoğu için yeni görevlendirme

Bosch Türkiye'de Ortadoğu için yeni görevlendirme

Tarih 01 Şubat 2017, 18:09

Kıvanç Arman, Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye ve İran Direktörlüğü'ne ek olarak 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Ortadoğu sorumluluğunu da üstlendi.

Yaşam için teknolojiler üreten Bosch Türkiye, gelecek vizyonu doğrultusunda yapılanmasını hızla sürdürüyor. Bu çerçevede Bosch’un Otomotiv Yedek Parça Türkiye ve İran Direktörlüğü görevini yürüten Kıvanç Arman ek olarak Ortadoğu sorumluluğunu da üstlendi. Arman, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran ve Ortadoğu Direktörü olarak görevine başladı.

İş hayatına 2002 yılında Olmuksa A.Ş.’de Kalite Sistemleri ve Kalite Güvence Mühendisi olarak başlayan Kıvanç Arman, 2004 yılında Bosch Türkiye Proje Mühendisi olarak “Şasi Sistemleri” projelerinin yerel koordinasyonunu yürüttü. 2006 yılında Robert Bosch France S.A.S’de Proje yöneticiliği görevine getirilen Arman, Malezya, Hindistan ve İran pazarları için yürütülen projelerin koordinasyonunu sağladı.

2008 yılında Bosch İran, 2010 yılında Bosch Türkiye İlk Donanım Satış Direktörlüğü, 2015 Eylül ayında Bosch Türkiye ve İran Yedek Parça Direktörlüğü’nü üstlenen Kıvanç Arman, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle de Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran ve Ortadoğu Bölge Direktörlüğü görevine getirildi.

1998 yılında Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan Arman, 2001-2003 yılları arasında İngiltere’de MBA yaptı. Kıvanç Arman evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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