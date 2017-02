Sesli Turizm 30 adet daha Sprinter aldı

Anasayfa » Piyasa

01 Şubat 2017, 17:57

Sesli Turizm, yeni araç alımında tercihini yine Mercedes-Benz Sprinter'den yana kullandı. Şirket, araç parkındaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 150 adede yükseltti.



İstanbul bölgesinde öğrenci ve personel taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Sesli Turizm, Haziran ayında gerçekleştirilen 41 adetlik Mercedes-Benz Sprinter teslimatının ardından tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandı. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv aracılığı ile gerçekleşen satışla Sesli Turizm filosuna 30 adet daha Mercedes-Benz Sprinter ekledi.

Sesli Turizm, satın aldığı 30 adet Sprinter araçlarını Has Otomotiv Avcılar lokasyonunda gerçekleşen törende teslim aldı. Sesli Turizm’in, gerçekleştirilen teslimatla birlikte filosundaki araç sayısı 150 adede yükseldi.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Türk 2. El Hafif Ticari Araç faaliyetlerini yürüten Used1 Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Yetkili Bayii Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Has Otomotiv İstanbul Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Osman Çoban ve Sesli Turizm şirket sahibi Metin Sesli katıldılar.

Sesli Turizm şirket sahibi Metin Sesli, törende vermiş oldukları kaliteli hizmetten dolayı Mercedes-Benz Türk’e, bu teslimatın gerçekleşmesindeki katkılarından ötürü Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv’e, Mercedes-Benz Used1’a ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları kredi imkânları için teşekkür ettiklerini belirttiler. Sesli Turizm’in filosunudaki araç sayısını tamamen Mercedes-Benz marka araçlarla çoğaltmaktan gurur duyduklarını ve işbirliklerinin artarak devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yükseklik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekler ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve aks mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konforu bir arada sunuyor. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından sürücülerin ve müşterilerin yorum ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirilen Sprinter, personel ve okul servislerinde yolcularının güvenliğini artıran özel donanım ve ekipmanları standart olarak sunuyor.

Taşımacılık sektöründe yıldız olan Mercedes-Benz Türk, Sprinter marka araçlarında sunduğu güvenlik donanımları ve konfor ile personel ve okul servisi pazarında da gücünü gösteriyor.

Mercedes-Benz Sprinter araçlar yönetmeliklere uygun olarak 3 noktalı ve gergili emniyet kemerleri, rüzgar savrulma asistanı, yağmurda fren desteği, rampa kalkış desteği, adaptif fren lambaları, çarpışma önleme asistanı ve sıkışma önleyicili orijinal elektrikli kapıları ile müşterilerine güven ve konforu bir arada sunuyor.