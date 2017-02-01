Anadolu Isuzu, dünya yollarında

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01 Şubat 2017, 17:49

2004-2014 yılları arasında üst üste on bir yıl midibüs ihracat liderliği ünvanını elde eden Anadolu Isuzu, bir yıllık aradan sonra 2016 yılında tekrar midibüs ihracat şampiyonu oldu.

Anadolu Isuzu, midibüs ihracat pazarında yüzde 53 pazar payı ile liderlik ünvanına sahip oldu. Citiport, Visigo, Citibus, Turquoise ve Novo modellerini 30’dan fazla ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu toplamda 55 milyon euronun üzerinde ihracata imza attı. 16 distribütörü ile 30’un üzerinde ülkede faaliyette bulunan Anadolu Isuzu; 2020 yılında 60’a yakın ülkeye ulaşmayı, ihracatın toplam satışlardan aldığı payını yüzde 30’ların üzerine çıkarmayı ve yıllık ihracat cirosunu 100 milyon euronun üzerine taşımayı hedeflemektedir.

Konu hakkında açıklama yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, ‘’Anadolu Isuzu olarak büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığımız yurtdışı pazarlar için global bir vizyon belirledik. Önceleri limitli ürün ve bölgelerle yürüttüğümüz yurtdışı pazar faaliyetlerimizi, geniş bir perspektife kavuşturacak daha global bir strateji ile yeniledik. Batı Avrupa pazarlarındaki etkinliğimizi, 2015 yılında Belçika Busworld fuarı kapsamında, ECW Uluslararası jürisi tarafından Citiport’un Avrupa’nın en ergonomik ve konforlu otobüsü ödülünü almasıyla daha da arttırdık. Afrika ile Ortadoğu’da yepyeni pazarlara yöneldik. Faaliyette bulunduğumuz yurtdışı pazar sayısı bugün itibariyle 30’un üzerinde, 2020 yılı hedefimiz ise 60’a yakın ülkeye ulaşmak’’ dedi.