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01 Şubat 2017, 17:38

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. Volkan İtfaiye, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 11. şirketi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini” belirledi. 2012’den 2015’e üç yıllık büyüme hızları değerlendirilerek oluşturulan en hızlı büyüyen 100 şirketin arasında 735.6 büyüme oranıyla 11. sırada Volkan İtfaiye yer aldı.

TOBB öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde yapılan yarışmanın ödül töreninde Türkiye’nin dev firmaları ödüllendirildi. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, rakamlarla Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini anlattı. Hisarcıklıoğlu şirketlerin ortak özelliğinin yenilikçi olmaları, dijitale önem vermeleri ve çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmemelerini belirtti. 100 şirketinin 2012-2015 dönemindeki ortalama büyümesinin yüzde 438 olduğunu ifade eden başkan, söz konusu firmaların Türkiye’deki milli gelir artışında da büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Ödülünü Hisarcıklıoğlu’nun elinden alan Volkan İtfaiye’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, şirketin kuruluşundan bu yana itfaiye araçları ürettiğini ve sektörde dünyanın üç dev markasından biri olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 211. Arge Merkezi olarak daha büyük yatırımlar ile yeni projeler üzerine çalışan şirketin ürün gamında bir çok farklı tipte itfaiye aracı bulunuyor. 55 metre merdivenli itfaiye araçlarıyla sektörel fuarlarda Türk bayrağını göklerde dalgalandıran Volkan; uçak yangınlarına müdahale eden aracı LION ile de iddiasını ortaya koyuyor. Merdivenli itfaiye araçlarının yanısıra endüstriyel , şehir ve kırsal bölge araçları ile Volkan tasarımı komponentler dünyada 40 farklı ülkede kullanılıyor. Kuruluşundan bu yana pek çok ilke imza atan Volkan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 11.şirketi olurken bugün kendi şehri İzmir’in en hızlı büyüyen şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyor.