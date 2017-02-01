TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » İK ve Yönetici Haberleri / Atananlar Ayrılanlar

Goodyear Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü değişti

Goodyear Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü değişti

Tarih 01 Şubat 2017, 17:27

Goodyear'ın Türkiye organizasyonu İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine, farklı sektörlerde insan kaynakları alanında deneyime sahip olan Selda Kalleci atandı.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Goodyear’ın Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne atanan Selda Kalleci, 5 Aralık 2016 tarihinde göreve başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Kalleci, Goodyear’a katılmadan önce, Pepsico bünyesinde sekiz yıl boyunca İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme & Yan Haklar Direktörü rollerinde farklı coğrafi bölgelerden sorumlu olarak görev yaptı.

Kalleci, Nortel Networks İnsan Kaynakları bölümünde başladığı iş hayatında, Glaxowelcome ve Fortisbank şirketlerinde çeşitli insan kaynakları pozisyonlarında görev almış, başarılı ve deneyimli bir İK lideridir. Kalleci’nin işe alım, eğitim ve geliştirme, ücret ve yan haklar ile performans yönetimi konularında deneyimleri bulunuyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İK ve Yönetici Haberleri / Atananlar Ayrılanlar

Bosch Türkiye'de Ortadoğu için yeni görevlendirme

 Bosch Türkiye'de Ortadoğu için yeni görevlendirme Kıvanç Arman, Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye ve İran Direktörlüğü'ne ek olarak 1 Ocak 2017 tarihi itibariyl...

U.N. Ro-Ro yönetiminde bayrak değişimi

 U.N. Ro-Ro yönetiminde bayrak değişimi U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. CEO görevini üstlenen Sedat Gümüşoğlu görevini lojistik sektörünün deneyimli yöneticile...
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Hazırlık

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x