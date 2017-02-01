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Rus KAMAZ Dakar ve Afrika Eko Ralli yarışlarında birinci

Rus KAMAZ Dakar ve Afrika Eko Ralli yarışlarında birinci

Tarih 01 Şubat 2017, 17:20

Rus KAMAZ - Master yarış ekipleri Continental lastikleri ile Dakar Rallisi ve Afrika Eko Ralli yarışlarının birincisi oldu.

KAMAZ-Master ralli takımları, dünyanın en zorlu çöl yarışlarından Dakar Rallisi 2017 ve Africa Eco Race 2017'yi Continental lastikleri ile kazandı. Binlerce kilometrelik toprak yol, çetin dağ sırtları ve çöl kumunu geçen Continental lastikleri, yarışların farklı etapları boyunca sürekli olarak yüksek performans ve optimum dayanıklılık gösterdi.

Bu iki sınır ötesi rallisiyle dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental ile Rusya’nın otomobil üreticisi Kamaz – Master ralli takımı arasında ürün geliştirme konusunda işbirliğine gidildi. Söz konusu işbirliği kapsamında, KAMAZ-Master yarış kamyonlarının yanı sıra destekleyici kamyonlar da Continental lastikleriyle donatılacak.

Rusya Continental Lastikleri Genel Müdürü Jaron Wiedmaier konuyla ilgili şunları söyledi: "KAMAZ-Master'ın çoktan hak ettiği bu zafere ulaşmasına lastiklerimizle katkı sunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Yarış takımlarının elde ettiği sonuçlar oldukça etkileyici, ayrıca lastiklerimizin en zorlu sürüş koşullarına karşı gösterdiği dayanıklılık bize büyük gurur verdi. Lastiklerimiz, hasara karşı dirençlilik ve maksimum arazi performansı gibi iddialı özelliklerini kanıtlamış oldu. Bu aşamadan sonra, yarışlardan çıkardığımız verileri kullanacak ve edindiğimiz yeni derin bilgilerden yararlanarak Continental lastiklerini daha da geliştireceğiz."

KAMAZ-Master Ralli ekiplerinden Continental’e övgü

Eduard Nikolaev ve ekibi 2017 Dakar Rallisinin son etabını 19 dakika avantajla önde bitirirken Dmitry Sotnikov'un liderliğindeki diğer bir KAMAZ-Master ekibi ise ikinci sırayı aldı. Yarışı kazanan ekibin pilotu Eduard Nikolaev şu sözleriyle Alman lastik üreticisine övgüler yağdırdı: “Yarış esnasında lastiklerden kaynaklı herhangi bir sorun yaşamadık. Yarışın ilk haftasından sonra elde ettiğimiz bu zaferi lastiklere borçluyuz. Dakar'ın ikinci yarısı, ekiplerimizin kamyon kategorisinde genel sıralamada birinci ve ikinciliği elde etmesinde gerçekten dönüm noktası oldu. Continental lastiklerinin müthiş performansı sayesinde rakiplerimizin aksine lastik değiştirmekle vakit kaybetmedik.”

Africa Eco Race 2017'de Andrey Karginov’un ekibi kamyon kategorisinde birinciliği alırken, Sergey Kuprianov’un ekibi dördüncülüğü elde etti.

1988 yılında kurulan KAMAZ-Master ralli ekibi, kamyon üreticisinin Rusya adına katıldığı uluslararası yarışları başarıyla tamamlayan tek ekip olup, 1990 yılından beri KAMAZ-Master pilotları, kıtalar arası Dakar Rallisine katılıyor. Aynı ekip bu yıl da zorlu yarışları on dördüncü defa kazanırken, üç kere Dünya Off-Road Rallisi Kupasını ve dört kere İpek Yolu Rallisini birincilikle tamamladı.

 

 

 

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