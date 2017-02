İş hayatı değişen koşullara uyumdur

Anasayfa » Güncel

01 Şubat 2017, 15:42

Otomotiv ürünlerinin üretim, sahip olma, satın alma ve kullanma biçimleri ile birlikte günlük hayat içindeki önem ve yerleri de hızla değişiyor.



2000’li yıllarla birlikte değişen araç satın alma ve edinme hizmetlerinde örnek ve öncü bir gelişim gösteren ve yenilikler ortaya koyan Otokoç Otomotiv, bu alanda dünyadaki eğilimlerin ülkemizdeki temsilcisi. Otokoç Otomotiv ile ilgili olarak Genel Müdür Görgün Özdemir şu bilgileri veriyor...



Markalar ve organizasyon

Her yerde aynı hizmet

Finansal güç

Yönetim





Görgün Özdemir: "Biz Otokoç olarak, kamyon satışlarında Türkiye sıralamasında Mercedes, Ford ve Scania’dan sonra dördüncü durumdayız." dedi.





Ford Trucks

Kamu ve Ford Trucks

Satış sonrası

Kamyon kiralama

OTOMOTİV VE GELECEK



“Otokoç Otomotiv, Koç Grubunun ilk otomotiv şirketi olarak 1928 yılında kurulmuştur. Şirket, değişen koşullara uyum, verimlilik ve karlılığı arttırmak için Koç Holding bünyesinde bulunan otomotiv perakendeciliği ve kiralama hizmetleri yapan şirketlerin birleştirilmesi ile bugünkü yapıya kavuşmuştur.Bu yapıda ilk birleşme çalışmaları 2000 yılında başladı. Resmi birleşme 2001 yılında oldu. Ford markası için hizmet sunan 8 tüzel kişilik Otokoç ve Fiat markası için hizmet sunan 11 tüzel kişilik Birmot adı altında birleşti. Bu birinci birleşmeydi. İkinci birleşme 2005 yılında Otokoç ile Birmot’un birleşmesi oldu. 2005 yılının sonunda Koç bünyesinde olan Avis bu çatı altına katıldı. Güçlü finansal yapı ve merkezi organizasyon yapısının verimliliği ile büyük bir sinerji yaratıldı.Otomotiv perakendeciliğinde iki organizasyonumuz var; Otokoç ve Birmot. Otokoç’ta Ford binek, hafif ticari ve çok önem verdiğimiz ve gelecek gördüğümüz Ford Trucks’la birlikte Volvo markası mevcut. Birmot tarafında ise Tofaş’ın markaları, yani Fiat, Alfa Romeo ve Jeep var. Ford ürünlerinin %30-33’ünü biz satıyoruz. Fiat’ta da bu böyle. Volvo’da bu oran %40, Alfa Romeo ve Jeep’te de buna yakın satış oranlarına sahibiz.Avis, Budget ve Zipcar marka ve organizasyonları ile müşterilerimizin tüm kiralama ve araç paylaşım ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz.Satış ve satış sonrası ile kiralama hizmetlerini tamamlayan servis ve yedek parça işimiz var. Bu alanda da çok büyüğüz. 24 saat içerisinde Türkiye’nin her yerine yedek parça ulaştırabiliyoruz.Bizim için çok önemli olan ikinci el işimiz var. Otomotiv perakendeciliği ile kiralama işi birbirini çok iyi besliyor. Otomobil ve kamyon kiralama alanında çok gelişmiş bir hizmet ağına, bilgi birikimine ve operasyon gücüne sahibiz.1928 yılına dayanan deneyimimizle müşteri bağlılığı ve sadakatine çok önem veriyoruz. Türkiye’nin her yerinde temsil edilmek, hizmet kalitemiz ve müşterilerimizin her yerde aynı hizmeti alabilmelerinin getirdiği avantaj çok önemli. Bütün bunlar filo satış ve kiralamasında bizim çok güçlü olmamızı sağlıyor.Otomotiv perakendeciliği için 36 tesisimiz var. Bu tesislerin hepsinde müşteri otomotiv perakendeciliği alanında sigorta, kredilendirme, uzatılmış garanti, bakım anlaşması, aksesuar gibi istediği tüm hizmetleri alabiliyor.Finansman imkanları açısından çok güçlüyüz. Herhangi bir markanın herhangi bir bayisi, birkaç yüz tane araç teslim edeceğim dediği zaman teminat bulmada sıkıntı yaşayabiliyor. Biz bu durumu finansal açıdan çok rahatlıkla yönetebiliyoruz.“Bu kadar çok işlem yapılan ve takip gerektiren sistemi nasıl yönetiyorsunuz” sorusunun cevabı ise teknoloji ve iletişim ağının gelişmesidir. Eskiye gidersek mali raporları üç ayda bir görürdük. Şimdi mali raporları haftalık olarak görebiliyoruz. Ay sonu tahmini yapıyoruz. Video konferans sistemiyle ekran başına oturduğumda 2 binden fazla çalışan arkadaşımla anında görüşebiliyorum. Eskiden bölgelere otobüs ile giderdik. Saatlerimiz yollarda geçerdi. Şimdi sabah uçağa atlıyoruz, 1 saatte istediğimiz yerde oluyoruz. Hatta öğlene kadar işimizi halledip geri dönebiliyoruz. Bu gelişmeler bu kadar büyük yapıların yönetimini kolaylaştırdı. Aynı sistemle yurtdışı faaliyetlerimizi de yönetiyoruz.Bilişim ve iletişim imkanları aynı zamanda müşterinin bilgiye ulaşmasını da kolaylaştırmış durumda. Bu, rekabeti çok arttırdı. Kar marjlarını düşürdü. Müşteri gidiyor, araştırıyor, ürün özelliklerini, fiyatları öğreniyor. Geliyor araştırmasını masaya koyuyor. Satış danışmanından daha bilgili olabiliyor.Kamyon ve çekici alanında da çok geniş bir hizmet sunuyoruz. Türkiye’de çekici ve kamyon işinin önü çok açık. Bu nedenle ilk önce İnönü, sonra Sultanbeyli’de, 2016 başı itibariyle de Konya’da olmak üzere üç merkezimiz ve Ankara’da kamu satış birimimiz bulunuyor. Bu alanda da çok etkiliyiz.Çekici ve kamyon pazarının geneline bakacak olursak; geçen yıl 16 ton ve üzeri araçların satışı 37 bin 833 adetti. Bu yıl yaklaşık %45,6 azalarak 20 bin 593 adet oldu. Bu azalmanın birçok sebebi var. Geçen yıl Euro 6 araçlara geçiş nedeniyle müşteri Euro 5 araçlara yöneldi. İnşaat sektöründe büyük projeler için alımlar da 2015’te gerçekleşti. İlave olarak 2016’da Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgedeki siyasi hareketlilik ve ekonomik zorluklar sebebiyle kamyon çekici satışları etkilendi. Zorluklara rağmen Ford Trucks’ın pazar payı geçen yılki %20,7 oranından %25,2’ye çıktı. Bu ortamda bu rakamlar çok iyi. Bu pazar payının oluşmasında Otokoç’un önemli bir katkısı var. Ford Trucks toplamda 5 bin 369 adetlik satış yaptı. Bu satışın 1.407 adetlik bölümünü Otokoç olarak biz yaptık.Kamu satışları, bizim ağır ticari yani Ford Trucks satışlarımız içinde çok önemli bir yer tutuyor. Devlet kurumlarının açtığı ihalelerde şartnamelere uygun rekabet gücü yüksek ürünlerle başarılıyız. Kamuya hizmet veren tedarikçilerle ilişkimizi çok iyi bir şekilde devam ettiriyoruz. 4x2, 6x2, 6x4 kamyonlarda özellikle atık toplama kamyonlarında Ford ve Otokoç üstünlüğü tartışılmaz durumda.Kamu satışlarında üstyapıların standartları var ve bu standartlara göre muayeneden geçiyorlar. Tanımlanmış o standartlara eksiksiz uymamız gerekiyor. Bunu da onaylı üstyapıcılar veya iş birliği yaptığımız ekipman tedarikçileri ile gerçekleştiriyoruz. Kamu işlerinde itfaiye, vidanjör, çöp kamyonu, damperli kamyon gibi tüm araçları üstyapılarıyla direkt olarak çalışmaya hazır şekilde teslim ediyoruz. Her şey için muhatap biziz...Müşterilerimize faydalı olmak, tekerlerin dönmesini, hayatın aksamadan devamını sağlamak için Türkiye’nin her yerine satış sonrası hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin beklemelerini, durmalarını, yolda kalmalarını hizmetlerin aksamasını, gelirlerinin azalmasını istemiyoruz. Kamyon ve çekici müşterisi binek araç müşterisinden çok farklı. Zamanında işlerini yapmaları gerekir.Kamyon kiralama işini de başlatmış bulunuyoruz. Şu an için 200 adet kamyonu kiralamış durumdayız. 2016’nın zorlukları nedeniyle bu sayı daha üst seviyelere çıkmadı. 2017’de kamyon kiralama işi ve kiralanan araç sayısının önemli ölçüde büyüyebileceğini öngörüyoruz. Hedefimiz 300 adet kamyon kiralamak.Ayrıca bu alandaki yasal düzenlemelerin gelişmesi ve yenilenmesi ile birlikte müşterilerin iş yapma biçimlerinin değişmesi kiralama işini büyütecektir. Örneğin kobilerin araç kiralayabilmesi için belgeleri yeterli değil, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var. İşletme ve yatırım sermayesini araç alımında kullanıyorlar. Tüm bunlara rağmen kamyon çekici pazarı ve kiralama hizmetleri büyüyecektir.”