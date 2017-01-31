Kış koşullarında araç ve lastik bakımını ihmal etmeyin!

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

31 Ocak 2017, 20:04

LASİD, kış aylarında lastiklerin düzenli bakımının önemine dikkat çekerek ''Lastikler de özen ister. Özellikle de kış aylarında. Güvenli bir ortak trafik için sürücüler araç ve lastiklerinin düzenli bakımını ihmal etmemeli' açıklaması yaptı.

Kış lastiği karda ve buzda kolay ve güvenli bir sürüş sağlar. + 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda kış lastiği kullananlar, hava ve yol şartlarındaki ani değişime hazırlıklıdır. LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kış aylarında bölgesel olarak hızla değişebilen hava durumlarına ve kış lastiği kullanımına dikkat çekilerek şöyle denildi: ‘’Kış lastiği sadece karda ve buzda sürüş koşullarını iyileştirmez; aynı zamanda soğuk hava koşullarında da maksimum sürüş performansı sağlar. Bu yüzden "kışın lastiği kış lastiği" diyoruz. Aracına kış lastiği takılı olanlar; hava ve beraberinde yollarda meydana gelen ani değişimlere hazırlıklı olur. ‘’

Yolda kalmamak ve ortak trafiği tıkamamak için bakım şart!

LASİD açıklamasında ‘ortak trafik’e vurgu yapılarak; sürücülerin kış aylarında araç ve lastik bakımları için yapması gerekenler sıralandı: ‘’Son yoğun kar yağışının büyükşehirlerde trafiği nasıl olumsuz etkilediğini gördük ve yaşadık. Kış aylarında yolda kalmamak ve ortak trafiği olumsuz etkilememek için tüm sürücülerin duyarlı olması gerekiyor. Araç ve lastik bakımınızı ihmal etmeyin. Lastiğinize göstereceğiniz özen ve aracınız için alacağınız basit önlemlerle hem kendinizin hem de trafiğe katılan herkesin güvenliğini korumuş olursunuz.

İşte araç ve lastik bakımı için yapılması gerekenler:

•Kış lastiği +7 derece altındaki sıcaklıklarda özel sırt karışımı ve tasarımı sayesinde daha güçlü yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sağlayarak hayat kurtarır. Güvenli bir sürüş için kış lastiklerinin aracın dört tekerleğinde de takılı olması gerekir.

•Kış lastiklerinize aracınızın özelliklerine uygun şekilde doğru hava basılı olduğundan emin olun.

•Akü kontrolünüzü mutlaka yaptırın.

•Radyatör sistemindeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanın.

•Soğuk ve yağışlı havalarda görüş mesafesi azalır. Aşınma olasılığı yüksek olan sileceklerin bakım ve kontrolünü ihmal etmeyin.

•Silecek suyunuzun, cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen uygun bir cam silecek sıvısı olmasına dikkat edin.

•Aracınızın sürüş problemlerini gözardı etmeyin. Motorun, zor ilk hareket, bozuk rölanti ve avans ayarı, stop etme, düşük güç gibi sürüş problemleri varsa, iyi bir serviste ayarlanması gerekir.

•Yakıt sistemindeki nemin donmasını önlemek için, depoya ayda bir kez bir şişe buz önleyici katkı eklenmelidir ve yakıt deposunun yarıdan fazla dolu tutulması gerekir. Dolu tutulan yakıt deposu, borulardaki donmayı önleyecektir.

•Ayrıca motor yağını ve yağ filtresini araç üreticisinin belirlediği kilometrelerde değiştirin.

•Bagajınızda mutlaka ilk yardım çantası, uyarı araçları, gerekiyorsa lastik onarım seti, marş kabloları, çekiş için kum veya paspas, çekme halatı, tekerlek zincirleri, el feneri, buz kazıyıcı, kar fırçası, küçük bir kürek, eldiven ve battaniye bulundurun.

•Kış koşullarına özel sürüş teknikleri uygulayın; takip mesafesine dikkat edin; hızınızı düşürün, savrulmayı ve patinajı önlemek için ani hızlanmalardan kaçının. Durmak veya yavaşlamak için vites küçülterek motor frenini kullanın.