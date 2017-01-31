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Kış koşullarında araç ve lastik bakımını ihmal etmeyin!
31 Ocak 2017, 20:04
LASİD, kış aylarında lastiklerin düzenli bakımının önemine dikkat çekerek ''Lastikler de özen ister. Özellikle de kış aylarında. Güvenli bir ortak trafik için sürücüler araç ve lastiklerinin düzenli bakımını ihmal etmemeli' açıklaması yaptı.
Kış lastiği karda ve buzda kolay ve güvenli bir sürüş sağlar. + 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda kış lastiği kullananlar, hava ve yol şartlarındaki ani değişime hazırlıklıdır. LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kış aylarında bölgesel olarak hızla değişebilen hava durumlarına ve kış lastiği kullanımına dikkat çekilerek şöyle denildi: ‘’Kış lastiği sadece karda ve buzda sürüş koşullarını iyileştirmez; aynı zamanda soğuk hava koşullarında da maksimum sürüş performansı sağlar. Bu yüzden "kışın lastiği kış lastiği" diyoruz. Aracına kış lastiği takılı olanlar; hava ve beraberinde yollarda meydana gelen ani değişimlere hazırlıklı olur. ‘’
Yolda kalmamak ve ortak trafiği tıkamamak için bakım şart!
LASİD açıklamasında ‘ortak trafik’e vurgu yapılarak; sürücülerin kış aylarında araç ve lastik bakımları için yapması gerekenler sıralandı: ‘’Son yoğun kar yağışının büyükşehirlerde trafiği nasıl olumsuz etkilediğini gördük ve yaşadık. Kış aylarında yolda kalmamak ve ortak trafiği olumsuz etkilememek için tüm sürücülerin duyarlı olması gerekiyor. Araç ve lastik bakımınızı ihmal etmeyin. Lastiğinize göstereceğiniz özen ve aracınız için alacağınız basit önlemlerle hem kendinizin hem de trafiğe katılan herkesin güvenliğini korumuş olursunuz.
İşte araç ve lastik bakımı için yapılması gerekenler:
•Kış lastiği +7 derece altındaki sıcaklıklarda özel sırt karışımı ve tasarımı sayesinde daha güçlü yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sağlayarak hayat kurtarır. Güvenli bir sürüş için kış lastiklerinin aracın dört tekerleğinde de takılı olması gerekir.
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