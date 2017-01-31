Metrocity, LEB sertifikalı araçlar listesine eklendi

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31 Ocak 2017, 17:04

Metrocity, Allison xFE şanzıman ve dizel motor sayesinde 'Düşük Emisyonlu Otobüs' sertifikasına uygun maliyetlerle ulaşma imkanı sunuyor.





LEB-onaylı otobüsler, dizel motorun da emisyon azaltmak için bir yol olabileceğini gösteriyor. Artık İngiltere’deki filolar, Allison tam otomatik şanzımanların avantajlarından faydalanırken LEB (Düşük Emisyonlu Otobüs) sertifikasına sahip oluyor.

Yeni Optare Metrocity xFE midibüs, Düşük Emisyonlu Otobüs (LEB) sertifikalı araçlar listesine eklendi. 5.1 litrelik dört silindirli Mercedes turbo dizel motor ve Allison’ın son model T3270 xFE™ tam otomatik şanzıman donanımı ile Metrocity, yakıt tüketiminde ve egzoz emisyonlarında belirgin bir düşüş sağlıyor.

Optare markasının Ticari Direktörü Robert Drewery konuyla ilgili olarak, “Optare, şehirlerimizdeki hava kalitesini arttıracak ve operatörlerin işletim maliyetlerini en aza indirecek otobüsleri sunmak için var gücüyle çalışıyor. Metrocity aracı, 2012’de sunulduğu ilk günden bu yana oldukça olumlu sonuçlar aldı. Müşterilerimiz, aracın sağladığı yakıt tasarrufundan övgüyle bahsediyor” açıklamasında bulundu.

Kasım ayında tanıtılan Metrocity xFE modeli, İngiltere’deki otobüs işletmelerinin elektrikli, hidrojen veya biyometan yakıt hücreli gibi yeni motor gücü teknolojilerine yatırım yapmadan, LEB sertifikasına daha düşük maliyetlerle sahip olmalarını sağlıyor.

Allison xFE şanzıman, yakıt tasarrufu teknolojileri konusunda en yeni gelişmeleri sunuyor

Avrupa’ da sunulan 4 yeni modelde - T3270 xFE™, T3280 xFE™, T3325 xFE™ ve T3375 xFE™ - en verimli vites oranları, FuelSense® Max paketi ile bir araya geliyor. Daha verimli bir “lock up” sistemi sunmak üzere tasarlanan bu modeller, daha fazla yakıt tasarrufu sağlamak için uzun mesafelerde düşük motor hızlarında çalışıyor. Gerçek hizmet koşullarına uygun şartlarda yapılan bağımsız testler sırasında FuelSense® Max paketine sahip T3270 xFE şanzıman donanımlı Euro 6 Metrocity aracı, bir önceki modele oranla yüzde 8 daha fazla yakıt tasarrufu sağladı.

Drewery konu ile ilgili olarak, “Metrocity xFE ve benzeri modelleri geliştirmek için Allison gibi çözüm ortakları ile çalışmalar yürüten Optare, en düşük işletim maliyetlerini sunmak konusunda öncülüğünü sürdürüyor” dedi.

Euro 5 dizel otobüslerle karşılaştırıldığında bir aracın Düşük Emisyonlu Otobüs olarak onaylanması için sera gazı emisyonlarının (metan, karbondioksit ve nitröz oksit) yüzde 15’ten düşük olması ve diğer emisyonlarda Euro 6 standartlarını karşılaması gerekiyor. Euro 5 modelleri ile karşılaştırıldığında Euro 6 modeli, azot oksit emisyonunda yüzde 95 azalma sağlayarak geleneksel dizel motorların çevre dostu özelliğinde inanılmaz bir artış sergiliyor.

LEB standardı, 2008 yılında çıkarılan Düşük Karbon Emisyonlu Otobüs (LCEB) sertifikasının takipçisi olarak 2015 yılında tanıtıldı. Düşük Emisyonlu Araç Ofisi (OLEV) ve Ulaşım Departmanı adına Düşük Karbonlu Araç Ortaklığı (LowCVP) tarafından tanımlanan bu standart, İngiliz otobüs filolarında sera gazı emisyonlarını azaltmak ve bölgesel hava kalitesini artırmak için kilit unsur. Çevre dostu ulaşım, şu anda İngiltere’de bulunan 43 bölgenin 38’inde ulaşılamayan Avrupa’nın temiz hava hedefinin gerçekleştirmesinde şehirler için en önemli unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor.