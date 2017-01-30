U.N. Ro-Ro yönetiminde bayrak değişimi

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30 Ocak 2017, 19:08

U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. CEO görevini üstlenen Sedat Gümüşoğlu görevini lojistik sektörünün deneyimli yöneticilerinden Selçuk Boztepe'ye bıraktı.

Türkiye-Avrupa arasında Ro-Ro gemileri ile intermodal taşımacılık yapan U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş’nin üst düzey yönetiminde bayrak devir teslimi gerçekleşti. Firmanın CEO koltuğuna, 23 Ocak 2017 itibariyle eski DHL Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Selçuk Boztepe atandı. 2011-2016 yılları arasında U.N. Ro-Ro’da CEO görevini üstlenen Sedat Gümüşoğlu ise şirketin yönetimin kurulu danışmanı olarak devam edecek.

1998 yılında Saha Satış Müdürü olarak DHL ekibine katılan Boztepe, 2000 yılında DHL Express’in Avrupa ve Gelişen Pazarlar (EMEA) Bölgesinde “En İyi Satış Yöneticisi” ödülünü kazandı. 2003-2004 yıllarında Deutsche Post DHL Group’un Avrupa’daki entegrasyon projelerinde Proje Yöneticiliği görevini üstlenen Boztepe, görevi süresince Satış Ekipleri Entegrasyonu, Ciro Yönetimi ve Avrupa Satış Programı gibi projeleri gerçekleştirdi.

U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. CEO görevini üstlenen Selçuk Boztepe, 2004 yılında DHL’in Türkiye’deki uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerini başlatarak önce İş Geliştirme ve Satış Direktörü (2005–2006), daha sonra Genel Müdür (2007–2008) pozisyonlarında görev yaptı. Selçuk Boztepe, 2009’dan bu yana Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü olarak görevine devam ediyordu.

Marmara Üniversitesi mezunu olan Selçuk Boztepe, ABD Maine Üniversitesi “Çağdaş Yönetim Teknikleri” Executive MBA programını 2001 yılında tamamladı. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) üyesi olan Boztepe, evli ve bir kız çocuk babası.