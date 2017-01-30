Peugeot Sport ve BFGoodrich, Dakar Rallisi'nde zafere ulaştı

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30 Ocak 2017, 19:01

2017 Dakar Rallisi'nde Peugeot Sport takımı Stéphane Peterhansel ve Jean-Paul Cottret zaferin sahibi oldu.

2017 Dakar Rallisi’nde, podyum Peugeot Sport ve BFGoodrich’in oldu. Dünyanın en önemli cross-country rallisi olan Dakar Rallisi oldukça kötü hava şartlarında yorucu ve zorlayıcı bir parkurla geçti.

8 bin 786 kilometrelik parkur boyunca Michelin tarafından üretilen BFGoodrich lastiklerinin sağladığı dayanıklılık sayesinde başarılı bir performans gösteren Peugeot Sport takımı Stéphane Peterhansel ve Jean-Paul Cottret zaferin sahibi oldu. Paraguay’ın boğucu sıcağında gerçekleştirilen starttan sonra, yarışmacılar 5 bin kilometreye varan yüksekliklere tırmandı ve şiddetli sağanak altında zorlu etapları tamamladılar. Yoğun yağmurlar sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle 6. ve 9. etaplar tamamen iptal edildi.

Dakar Rallisi’nde bu yıl yaşanan zorlukların daha önce hiç olmadığı kadar fazla olduğunu belirten Michelin Motor Sporları Direktörü Pascal Couasnon, “Yarışlar zorlu koşullar için özel olarak tasarlanmış olan BFGoodrich® lastiklerimizin performansını gözler önüne serebilmemize olanak sağladı” diye konuştu.

