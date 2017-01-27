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Karsan'dan ihracat atağı

Karsan'dan ihracat atağı

Tarih 27 Ocak 2017, 18:32

2016 yılında bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 25 artıran Karsan, son iki yılda ihraç pazarlarındaki toplam satış adedini 10 kattan fazla büyüttü.

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen yerli üretici Karsan, 2016 yılında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 25 artırarak 145 adede ulaştı. 2016 yılında 8 farklı ülkeye ihracatı yapılan Karsan markalı toplu taşıma araçları Dominik Cumhuriyeti’ne kadar ulaştı. Bu dönemde Karsan, 90 adet Menarinibus, 6 adet Jest, 5 adet Atak ve 4 adet Star ile en fazla ihracatını İtalya’ya gerçekleştirdi. 2016 yılında Karsan’ın modern donanımlara sahip minibüsü Jest ise 6 ülkeye ihraç edilerek rüştünü ispatlamaya devam etti.

Kendi markası ve Menarinibus markasıyla gerçekleştirdiği direkt ihracatlarının yanında Karsan, yine geçtiğimiz yıl Bursa’daki fabrikasında Hyundai markasıyla ürettiği H350 serisi modelden 3484 adet aracı ise ihracat kaydıyla Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne teslim etti. Karsan, geçtiğimiz yıl Menarinibus markasıyla üretim yapan İtalyan IIA’nın (Industria Italiana Autobus) yüzde 5 hissesini de satın alarak global bir marka olma yolunda stratejik bir atılım yapmıştı.

“2017’de Yurt Dışı Pazarlara Yöneleceğiz”

2016 yılına ait ihracat rakamlarını değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, sektör açısından zorlu bir yılı başarıyla geride bıraktıklarını söyledi. Karsan’ın özellikle geçtiğimiz yıl attığı adımlarla küresel bir oyuncu olmak için zemin hazırladığını belirten Okan Baş, IIA ile gerçekleştirilen stratejik ortaklığın ve güçlü Türk markaları hedefiyle Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla ‘TURQUALITY® Destek Programı’na katılmalarının bunun en büyük göstergelerinden olduğunu ifade etti. Karsan CEO’su Okan Baş, “Diğer yıllar ile kıyaslandığında 2015 ve 2016 yılı ihracat rakamları Karsan’ın hedeflerine emin adımlarla yaklaştığını gösteriyor. 2017 yılı ise bizim için daha fazla sahada olacağımız bir yıl olacak. Bu yıl yurtiçinde daha çok müşteriyle iletişime geçeceğiz. Yurt dışı pazarlarına ise fazlasıyla ağırlık vereceğiz” dedi.


 

 

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