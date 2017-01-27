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ASF Otomotiv'den tek marka hamlesi
27 Ocak 2017, 18:23
ASF Otomotiv, ana bayiliğini yaptığı Renault, Dacia Ford ve Fiat markalarını tek marka altında bir araya getirdi.
FDN Grubu bünyesinde 27 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veren ASF Otomotiv, yeni yıla marka hamlesiyle güçlü bir giriş yaptı. Renault, Dacia Ford ve Fiat olmak üzere dünyaca ünlü 4 otomotiv markasının Türkiye’deki ana bayiliği yapan ASF Otomotiv, 2014 yılında başlattığı kurumsallaşma çalışmaları kapsamında dev bir projeyi daha hayata geçirdi.
'Amacımız sektörde kalıcı olabilmek'
ASF markasının otomotiv sektöründe daha güçlü ve bilinir bir marka olması adına böyle bir projeye başladıklarını belirten ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Türkiye genelinde tek bir marka ile bilinmek istediklerini ifade etti. Şirket olarak önemli bir değişim yaşadıklarını ve bölgesel yönetim anlayışından merkezi yönetim anlayışına geçiş sürecinde ilk olarak 2014 yılında şirketleri birleştirdiklerini belirten Fidan, ASF markasının daha güçlü bir şekilde sektörde hizmet verebilmesi için markaları da tek çatı altında topladıklarını belirtti.
Kurumsallaşma sürecini başarıyla sürdürdüklerini aktaran Fidan, “2014 yılında şirketleri birleştirirken, markaları da birleştirme kararı almıştık. Ancak diğer markalarımız için devam eden planlı yatırımlarımız olduğu için marka birleştirme sürecini ertelemiştik. Bir yıldır devam eden altyapı çalışmalarımızın ardından marka birleştirme sürecimizi de tamamlamış bulunuyoruz.“ ifadelerini kullandı.
Sektörde 14 yıldır satış lideri
Renault yetkili satıcısı olarak 1990 yılında sektöre giren ASF Otomotiv, 2001 yılında ASF markasıyla Dacia yatırımını, 2009 yılında ise Medos markasıyla FIAT ana bayiliğini, 2012 yılında ise Agras markasıyla Ford ana bayiliği yatırımlarını gerçekleştirdi. Sektörde 14 yıldır satış liderliğini kimseye kaptırmayan ASF Otomotiv, 2016 yılını da 22 bin 77 araç ile kendi tarihinin satış rekorunu kırarak tamamladı.
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