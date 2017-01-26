Otokoç 2017'de 6,2 milyar lira ciro hedefliyor

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26 Ocak 2017, 18:43

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Özdemir, ''2016 yılını 5,3 milyar lira ciro ile kapattık. Bu yıl için ise yüzde 16 artışla 6,2 milyar lira ciro hedefliyoruz'' dedi.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 2016 yılını 5,3 milyar lira ciro ile kapattıklarını, bu yıl ise yüzde 16 artışla 6,2 milyar lira ciro hedeflediklerini söyledi.

Özdemir, Otokoç Otomotiv'in 2016 performansı ve 2017 beklentilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, otomotiv pazarının ikinci kez bir milyon barajını aştığı geçen yıl, tarihin en yüksek binek araç satışının da gerçekleştiğini kaydetti. Otomotiv sektörünü etkileyen iki önemli değişkenin kurların yükselişi ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı olduğunu belirten Özdemir, geçen yıl pazarın 2017'de yüzde 10 daralarak 900 bin seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduklarını aktardı.

Özdemir, otomobillerin ithal edildiği kur seviyesinin fiyatlara yansıdığına işaret ederek, "Ocak ayı satışları, geçen yılın stokları satıldığı için fena gitmiyor. Ama şu anda avro kuru 4,10'lu seviyelerde. Distribütör firmalar bu kurla ithalatı gerçekleştirdikleri zaman maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıtacaklar. Bu da pazarı olumsuz etkileyecek. Biz 2017 için 900 bin pazar tahminini avro kuru 3,77 iken yüzde 10 artış öngörüsüyle yapmıştık. Kurlar 4,10 düzeylerinde devam ederse bu fiyatlara yansıyacağı için yıl sonunda 900 binli pazarı görmemiz de zor olacak." yorumunu yaptı.

Araç kiralama pazarının 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 14 civarında büyüdüğünü ifade eden Özdemir, Türkiye'de trendin araç satın almadan kiralamaya doğru kaydığını söyledi.

'Pazardaki satışların yüzde 7'sini gerçekleştirdik'



Özdemir, Otokoç Otomotiv olarak 2016 yılında 69 bin yeni, 24 bin ikinci el olmak üzere toplamda 93 bin araç satışı yaptıklarını, tüm pazardaki satışların yüzde 7'sini gerçekleştirdiklerini ve ilk 4 markadan sonra en çok araç satan şirket olduklarını söyledi.

Türkiye'de satılan tüm Fiat ve Ford markalı araçların yaklaşık üçte birinin satışını Otokoç Otomotiv olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Özdemir, "Marka payımız Volvo'da yüzde 38, Alfa Romeo ve Jeep araçlarda yüzde 37 seviyesine ulaştı. Ağır ticari araç grubunda temsil ettiğimiz marka olan Ford Trucks'ta ise payımız yüzde 26 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Özdemir, ikinci el araç pazarında ise en çok satış yapan kurumsal firma olduklarını, servis ve yedek parça cirolarının da geçen yıl yüzde 12 artışla 563 milyon lira olduğunu bildirdi.

Araç kiralamada 46 binlik park seviyesine ulaştıklarını, bu alanda Türkiye haricinde 6 ülkede daha faaliyet gösterdikleri yurt dışı operasyonlarında ise 2 bin araçları bulunduğunu ifade eden Özdemir, geçen yıl 101 bin adet sigorta ve finansman satışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Otokoç Otomotiv'in geçen yılı 5,3 milyar lira ciro ile kapattığını belirten Özdemir, "2016 yılında olduğu gibi bu yıl da otomotiv pazarının durumunu yurt içinde ve küresel piyasalarda yaşanacak gelişmeler belirleyecek. Hedefimiz 900 bin seviyelerinde oluşacak pazardan yüzde 8 pay almak. Araç kiralama iş birimimizde ise hizmet verdiğimiz 7 ülkede toplam 50 bin adetlik araç parkına ulaşarak liderliğimizi sürdüreceğiz. Böylece toplamda 2017 yılı için yüzde 16 artışla 6,2 milyar lira ciro elde etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

'Araç kiralamada yeni yurt dışı ofis ve tesis yatırımları devam edecek'

Görgün Özdemir, Otokoç Otomotiv için 2016'nın "geleceğe yatırım yılı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu amaçla dijital dönüşüm, müşteri ilişkileri yönetimi, inovasyon ve hizmette mükemmellik çalışmalarına hız verdik. Araçlar elektronik ve bilişimle akıllanıyor. Gelecek, aksamı ve dolayısıyla hasar servis ihtiyacı olmayan elektrikli, otonom ve birbiriyle iletişim kurabilen araçların olacak. Bununla birlikte dünyada artık sahip olmak yerine, kiralamak daha geçerli bir kullanım yöntemi olarak kabul ediliyor. Otomobil kullanımında kiralamak da yetmiyor, insanlar otomobili paylaşmak istiyor. Dünya üzerinde araç satışları ve kiralama, yerini çok hızlı araç paylaşımına bırakıyor. Zipcar bu konuda bizim geleceğimiz. Biz de dijital dönüşüm projelerimizle Otokoç Otomotiv olarak kendimizi geleceğe hazırlıyor, sektörlerimizin geleceğini hazırlıyoruz."

Otokoç Otomotiv'in inovasyon kültürünü şirketin her kademesinde ve hizmetin her aşamasında odak noktası haline getirdiklerini belirten Özdemir, elde ettikleri yüksek müşteri memnuniyetini bu bakış açısına borçlu olduklarını, yıl boyunca tüm markalarıyla aldıkları ödüllerin bu çabalarının bir teyidi olduğunu söyledi.

Özdemir, Otokoç Otomotiv bünyesinde bulunan ve kısa dönem araç kiralama sektörünün uluslararası markalar arasında ilk iki sırasını dolduran Avis'in yüzde 37, Budget'ın ise yüzde 19 pazar payına sahip olduğunu, uzun dönem araç kiralama hizmeti sunan Avis Filo'nun ise yüzde 9 pazar payı bulunduğunu bildirdi.

Türkiye dışında Kuzey Irak, Kazakistan, Macaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs ve bu yıl 20'nci yılını kutlayan Azerbaycan'da araç kiralama hizmeti sunduklarını anlatan Özdemir, 2017 yılında da olası fırsatları değerlendirmeyi ve yeni ülke yatırımlarıyla yurt dışı faaliyetlerini yaygınlaştırmayı planladıklarını kaydetti.

Özdemir, ayrıca saatlik araç paylaşım sistemi Zipcar'da 2016 yılında yüzde 75 büyüme ile 140 araç ve 63 lokasyona ulaştıklarını bildirdi.

Basın toplantısına Otokoç Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı M. Önder Kutman ve Birmot Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Karaoğuz da katıldı.

