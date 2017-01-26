Ford Otosan'ın iz bırakan çalışanlarına ödül

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26 Ocak 2017, 18:29

Ford Otosan tarihinde iz bırakan Ford Otosanlılar, 25 Ocak Çarşamba günü Altın İz Hizmet Ödülleri töreninde onurlandırıldı.



Ford Otosan'ın bin çalışanına değer görülen "Altın İz Hizmet Ödülleri" törenle verildi.

Şirket açıklamasına göre, Koç Topluluğu şirketler grubunda 10, 20, 25, 30 ve 35. yılını tamamlayan ve Ford Otosan çatısı altındaki yolcuğu sırasında "altın izler" bırakan bin başarılı çalışana "Ford Otosan Altın İz Hizmet Ödülleri" takdim edildi. Ödül törenine, Ford Otosan üst düzey yöneticileri, müdürleri ve Türk Metal Sendikası temsilcileri de katıldı. Ödüller, üst düzey yöneticiler tarafından sahiplerine dağıtıldı.

Düzenlenen törende, kağıttaki ilk fikirden banttaki son ürünün tüketiciyle buluşmasına kadar bir takım olarak çalışan Ford Otosanlılara, güne özel sahne gösterileri sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, fırsat eşitliğine dayalı, sürdürülebilir ve yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla çalışan bağlılığını merkezde tuttuklarını, şirket olarak elde ettikleri her başarının altında, gönülden bağlı çalışanları bulunduğunu ifade etti.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise sözleri, eylemleri ve emekleriyle Ford Otosan'ı geçmişten geleceğe taşıyanların, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ford Otosan olarak, otomotiv sektöründe mükemmel üretimden ihracat liderliğine global mühendislik faaliyetlerinden imalatçılarımızla geliştirdiğimiz ekonomiye varan geniş bir çerçevede ülkemize değer katarken, 10.000'e yakın çalışanımız ile sektörde istihdamda da öncü rol oynuyoruz. Bugün Türkiye'nin Ticari Gücü ve öncü sanayi kuruluşu olmamızda rol oynayan tüm emektarlarımızın katkısıyla sektörde birçok ilke imza attık ve altın izler bıraktık. Bu şehrin, bu ülkenin ve dünyanın yollarında bırakılan altın izler unutulmadı ve unutulmayacak."

