BP ve Axess kampanyasında 40 TL chip para

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26 Ocak 2017, 15:14

BP ve Akbank Axess işbirliği ile farklı günlerde ve tek seferde 100 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alımı yapan Axess kart sahipleri 40 TL kazanacaklar.

BP ve Akbank Axess işbirliğiyle 16 Ocak – 28 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek yeni kampanyada, Axess üyesi BP istasyonlarında Akbank POS cihazlarından farklı günlerde ve tek seferde 100 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcaması yapan müşteriler, yine akaryakıt veya otogaz alımlarında kullanabilecekleri toplam 40 TL chip para kazanacaklar.

Kampanyadan faydalanmaya başlamak için müşterilerin, ilk 100 TL’lik harcamadan önce Akbank sisteminde kayıtlı olan cep telefon numarasından bir kez “BP“ yazıp 4566’ya SMS ile göndermeleri yeterli olacak. Axess, Axess Business, Wings, WingsBusiness, Neo, Neo Business ve KOBİ Axess kart sahiplerinin yararlanacağı kampanya kapsamında işlemlerin Axess üye işyeri BP istasyonlarındaki Akbank POS terminali üzerinden yapılması gerekiyor.

Kazanılan chip-paralar anında karta yüklenecek ve yüklendiği andan itibaren 14 Mart 2017 tarihine kadar kampanyaya katılan tüm Axess üyesi BP istasyonlarında yapılacak bir sonraki akaryakıt veya otogaz alımlarında kullanılabilecek.

