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Geleceğin teknolojisi '3D metal baskı' ile daha hafif ve kompakt motorlar

Geleceğin teknolojisi '3D metal baskı' ile daha hafif ve kompakt motorlar

Tarih 25 Ocak 2017, 18:15

Renault Trucks ekibi, motor performansını en üst seviyeye çıkaracak '3D metal baskı' üzerinde çalışıyor. Euro 6 motorunda başarılı bir şekilde test edilen kompleks parçalardan görüldüğü üzere geleceğin teknolojisi hızla gerçeğe dönüşüyor.

Renault Trucks’ın Lyon’da bulunan Güç Aktarma Organları Mühendisliği departmanı, geleceğin motor üretim yöntemi olan metal katkılı üretime odaklanıyor. Prototip olarak sunulan 4 silindirli Euro 6C standardındaki DTI 5 motoru, 3D baskı kullanılarak özel olarak üretildi.

Motorun tamamı halihazırda tasarlanmış olsa da kavrama kolu ve kam mili yatağı başlığı, 3D metal baskı kullanılarak üretildi ve Euro 6 motoru içinde 600 saat boyunca başarılı bir şekilde test edildi. Renault Trucks Proje Müdürü Damien Lemasson, konu ile ilgili olarak: “Bu projedeki amacımız, metal katkılı üretimin motorun boyut ve ağırlığı üzerindeki pozitif etkisini göstermek. Bu sayede 4 silindirli bir motorun ağırlığını 120 kg, başka bir deyişle %25 oranında düşürebildik. Testler, gerçek manada 3D baskı kullanılarak üretilen motor parçalarının dayanıklılığını kanıtlamak için yapıldı” açıklamasında bulundu.

Metal katkılı üretim süreci, termal motorlar için yeni geliştirme olanakları sunuyor. Materyallerin katman katman eklenmesi şeklinde işleyen baskı süreci, kompleks organik formların oluşturulması için kullanılabileceği gibi parçaların boyutunu en uygun hale getirmek ve montaj işlemlerinin sayısını azaltarak motordaki parça sayısının en aza indirgenmesini sağlamak için de kullanılabilir. Damien Lemasson, “Katkılı üretim, bizi kısıtlamalardan kurtarıyor ve mühendislerin ufkunu açıyor. Bu süreç, daha hafif ve fonksiyonel olacak gelecekteki motor teknolojisinin kaynağı” dedi.

DTI 5 motorundaki parça sayısı, yüzde 25 oranında azaltıldı. Bu da 200 adet parçanın elimine edildiği anlamına geliyor.

Nakliye firmaları için metal tabanlı 3D baskının birçok avantajı bulunuyor. Motor hacmindeki azalma ile taşıma kapasitesi artacağı ve yakıt tüketimi azalacağı için araç filolarının genel işletme maliyetleri en ideal hale gelebilecek.

 

 

 

 

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