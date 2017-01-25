ABA Fuarı'nda TEMSA rüzgarı esti

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25 Ocak 2017, 18:00

Yurt dışı tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam eden TEMSA, American Bus Association (ABA) Fuarı'nda TS 35E ve TS45 modellerini tanıttı.

TEMSA, 2017 yılında da liderliğini sürdürmek için çalışmaya hız kesmeden devam ediyor. TEMSA, 14-17 Ocak tarihleri arasında ABD’nin en eski otobüs birliği ABA (“American Bus Association”) tarafından Cleveland’da düzenlenen fuarda tanıttığı TS 35E ve TS45 modelleriyle ilgi odağı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri otobüs pazarında 1000 araç rakamına ilerlediklerini söyleyen TEMSA Yurtdışı Satış ve Pazarlama Direktörü Kadri Özgüneş, şöyle konuştu: “ABD’li müşterilerimizle yıl içinde düzenlenen etkinliklerle bir araya gelmeye devam ediyoruz. 2010 yılında adım attığımız ABD pazarında TEMSA’nın ürün gamı da müşteri portföyü de büyük bir gelişme gösterdi. ABD pazarında 1000’li rakamları bu yılın ilk yarısında aşacağımızı düşünüyoruz. Cleveland’da düzenlenen ABA Fuarı’nda ABD’li tur operatörlerinin büyük beğenisini kazanan TS 35E ve TS45 araçlarımızı sergiledik. TEMSA standı fuar sürecinde en yoğun ilgi gören stantlardan biri oldu. 1926 yılında kurulan ve 1000 üyesi bulunan ABA, ABD’nin en eski otobüs birliği. ABA üyesi operatörler ABD yollarında çalışan otobüslerin yaklaşık yüzde 65’ine sahip. Bu güçlü birliğin düzenlediği etkinlikte yer almak, geleceğe yönelik belirlediğimiz hedeflere ulaşmada bizim için büyük önem taşıyor. Fuarda TEMSA ürünlerinin gördüğü ilgi de bizleri gururlandırdı.”

'26 Şubat’ta da UMA Fuarı’ndayız'

2016 yılında TEMSA’nın ihracat cirosunda önemli artış yaşandığını ifade eden Kadri Özgüneş, 2017 yılında da bu artışı sürdürmek için çalışacaklarını belirtti. ABD pazarında büyümek için tanıtım etkinlerini sürdüreceklerini belirten Kadri Özgüneş, “26 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında St.Louis’de düzenlenecek olan UMA Fuarı’nda da TS30, TS 35E ve TS45 modellerimizi müşterilerimizle buluşturacağız” dedi.



