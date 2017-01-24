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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın motorları Rolls-Royce'tan

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın motorları Rolls-Royce'tan

Tarih 24 Ocak 2017, 20:00

Antalya Damen Tersanesi'nde üretilecek 6 adet SAR tipi 1906 arama kurtarma botları, Rolls-Royce Güç Sistemlerinin bir parçası olan MTU markalı 8V 2000 M84L motoruyla donatılacak.

Rolls-Royce, Damen Tersanesi’nde üretilecek ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak 6 adet yeni arama kurtarma botu için MTU markalı dizel motorları temin edecek.

Şirketin açıklamasına göre, her biri 8 silindirli MTU 2000 Serisinin kullanılacağı proje, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Proje sonunda üretilecek olan botlar Türkiye kıyılarındaki kriz bölgelerinde göçmenleri ve mültecileri kurtarmak için görev alacak.

Bu botlar, alabora olması halinde kendiliğinden düzgün duruma gelecek şekilde dizayn edilmiş. Alabora olması halinde, geminin boylamasına ekseni etrafında 360° tam bir dikey dönüşü tamamladığı olağanüstü durumda bile çalışmaya devam edecek. MTU markası Rolls-Royce Tahrik Sistemlerinin bir parçası. Alüminyum gövdeli dalgakıran teknolojisine göre üretilecek botlar, MTU 8V 2000 M84L motorları sayesinde arama ve kurtarma operasyonları sırasında 33 knot’luk maksimum hıza ulaşabilecek.

Arama kurtarma botları bu yıl hizmete girecek

Antalya Damen Tersanesi'nde üretilecek botların ilki Mayıs 2017’de teslim edilecek. Geriye kalan 5 bot ise 2017 yılının sonuna kadar Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilecek.

MTU Denizcilik ve Kamu İlişkileri Birim Başkanı Knut Müller projenin teknik detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:”Motorlarımız beklenmedik alabora durumları da dahil olmak üzere arama kurtarma gibi zor operasyonlar için özel olarak tasarlandı. Motorlardaki özel bir kit sayesinde sadece bir tabaka gres yağı, motorun tüm parçalarını yağlamaya yetiyor.”

 

 

 


 

 

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