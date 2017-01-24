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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın motorları MTU'den

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın motorları MTU'den

Tarih 24 Ocak 2017, 20:00

Antalya Damen Tersanesi'nde üretilecek 6 adet SAR tipi 1906 arama kurtarma botları, Rolls-Royce Güç Sistemlerinin bir parçası olan MTU markalı 8V 2000 M84L motoruyla donatılacak.

Antalya Damen Tersanesi’nde üretilecek 6 adet SAR tipi 1906 arama kurtarma botları, Rolls-Royce Güç Sistemlerinin bir parçası olan MTU markalı 8V 2000 M84L motoruyla donatılacak. Kendi kendine doğrulma (self-righting) özelliğine sahip MTU motorları, 360°lik tam manevra sonrasında bile çalışmaya devam edebiliyor


 Konu ile ilgili olarak ir basın açıklaması yayınlandı. Bu açıklamada şu bilgiler yer aldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak 6 adet yeni arama kurtarma botu için MTU markalı dizel motorları temin edecek. Her biri 8 silindirli MTU 2000 Serisinin kullanılacağı proje, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Proje sonunda üretilecek olan botlar Türkiye kıyılarındaki kriz bölgelerinde göçmenleri ve mültecileri kurtarmak için görev alacak.

Bu botlar, alabora olması halinde kendiliğinden düzgün duruma gelecek şekilde dizayn edilmiştir. Alabora olması halinde, geminin boylamasına ekseni etrafında 360° tam bir dikey dönüşü tamamladığı olağanüstü durumda bile çalışmaya devam edecektir. MTU markası Rolls-Royce Tahrik Sistemlerinin bir parçasıdır. Alüminyum gövdeli dalgakıran teknolojisine göre üretilecek botlar, MTU 8V 2000 M84L motorları sayesinde arama ve kurtarma operasyonları sırasında 33 knot’luk maksimum hıza ulaşabilecek.

Arama kurtarma botları bu yıl hizmete girecek

Antalya Damen Tersanesi'nde üretilecek botların ilki Mayıs 2017’de teslim edilecek. Geriye kalan 5 bot ise 2017 yılının sonuna kadar Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilecek.
MTU Denizcilik ve Kamu İlişkileri Birim Başkanı Knut Müller projenin teknik detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:”Motorlarımız beklenmedik alabora durumları da dahil olmak üzere arama kurtarma gibi zor operasyonlar için özel olarak tasarlandı. Motorlardaki özel bir kit sayesinde sadece bir tabaka gres yağı, motorun tüm parçalarını yağlamaya yetiyor.”



Rolls-Royce Holdings hakkında

Rolls-Royce Tahrik Sistemlerinin genel merkezi Almanya’nın güneyindeki Friedrichshafen kentinde ve burada yaklaşık 10,000 kişi çalıştırıyor. Gemilere yönelik MTU-marka yüksek hızlı motorlar ve tahrik sistemleri, petrol ve gaz endüstrisi için elektrik üretimi, ağır kara, demiryolu ve savunma araçları ürün portföyünde yer alıyor. MTU’nun Onsite Energy markası altında, şirket, acil durum dizel jeneratör setleri, baz yük ve pik yük uygulamaları ve ısı ve güç kombine üretimi için gaz motorları kullanarak ortak üretim tesisleri pazarlıyor. Bergen orta devirli motorlar, gemilere ve elektrik üretim uygulamalarına güç sağlıyor. L’Orange, büyük motorlara yönelik tam enjeksiyon sistemleriyle portföyü tamamlıyor.

Rolls-Royce’un 120’den fazla ülkede müşterisi var. Bu müşteriler, 400’den fazla hava yolu ve leasing müşterisi, 160 silahlı kuvvetler, 70 donanma dahil 4,000 denizcilik müşterisi ve 5,000’den fazla güç ve nükleer sistemler müşterisinden oluşuyor.

Yayınlanan bültende Şirket vizyonunu şu şekilde tanımlıyor Rolls-Royce’un vizyonu, mühendislik uzmanlığımız, küresel ağımız ve derin endüstri bilgimizin mükemmel müşteri ilişkileri ve çözümler sunduğu yüksek performanslı tahrik sistemlerinde pazar lideri olmaktır. Beş işletme alanında faaliyet gösteriyoruz: Sivil Havacılık, Savunma Havacılığı, Denizcilik, Nükleer ve Güç Sistemleri.


Tüm işletmelerimizde üç ortak temamız var:
- Mühendislik mükemmelliğine yatırım ve geliştirilmesi
- İşletme mükemmelliğini yalın, düşük maliyetli tesisler ve işletmelere katacak üretim ve tedarik zincir dönüşümünün sağlanması,
- Uzun vadede satış sonrası değerimizi korumamızı sağlayacak mükemmel hizmeti müşterilere temin etmek üzerine kurulu olan sistemimizin, ürün bilgimizin ve mühendislik yeterliliklerimizin güçlendirilmesi
Rolls-Royce, 46’dan fazla ülkede 50,000’den fazla kişiyi istihdam ediyor. Bunların neredeyse 16,000’i mühendislerden oluşuyor.

 


 

 

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