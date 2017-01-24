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24 Ocak 2017, 18:35

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'da varlığını genişletmeyi sürdüren Careem, 50 şehirde hizmet sunarak yeni bir kilometre taşına ulaştı.





Şoförlü araç çağırma hizmeti Careem büyümesini sürdürüyor. Türkiye’yle birlikte Pakistan’da üç yeni şehrin eklenmesiyle şirketin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya (MENASA) bölgesindeki varlığı şimdi 50’den fazla şehri kapsıyor.

Careem’in kurucu ortak ve CEO’su Mudassir Sheikha, şirketin genişleme programı hakkında şunları söyledi: “Esas olarak bölgedeki varlığımızı genişletmeye ve daha kalıcı hale getirmeye odaklanıyoruz; Careem’in son dört yıldaki etkileyici büyümesi de bu hedef doğrultusunda devam ediyor. Bir süre önce 350 milyon $’lık ilk dilimini kesinleştirdiğimiz finansman da genişlememizi sürdürme ve daha fazla büyüme kararlılığımızı kanıtlıyor ve Careem’i Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın sayılı yeni teknoloji şirketlerinden biri yapıyor. Kurulduğundan bu yana dört yılda 50’den fazla şehirde faaliyete geçen Careem, bir kilometre taşı olan bu başarısını 2017’de daha fazla büyüme için bir sıçrama tahtası olarak kullanacak.”

Halen Pakistan’ın başkenti İslamabad ve en kalabalık iki şehri Karaçi ve Lahor’da faaliyet gösteren Careem, şimdi ülkedeki varlığını üç şehirle genişleterek Haydarabad ve Peşaver’de Ekonomi sınıfındaki araçlar ve Faysalabad’da ise Business sınıfındaki araçlarla hizmet vermeye başlıyor.

Sheikha açıklamasına şöyle devam etti: “Pakistan bizim için önemli bir stratejik pazar ve Careem’in elverişli ve erişilebilir ulaşım seçenekleri insanların hayatında fark yaratıyor. Bu dinamik şehirlere girmemiz, müşterilerin hareket özgürlüğünde yeni bir dönemi müjdelerken bir yandan da istihdam ve girişimcilik açısından yeni fırsatlar sunacak ve yerel halkın finansal özgürlüğüne katkıda bulunacak.”

Pakistan’ın Peşaver, Haydarabad ve Faysalabad şehirlerindeki Careem kullanıcıları, kendilerini o şehirlerde taşıyacak sürücüler hakkında her türlü bilginin yanı sıra 200 çalışandan oluşan ve hepsi yabancı dil konuşan bir ekibin görev yaptığı özel çağrı merkezine 7/24 erişebilecek.



