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Mercedes-Benz Türk, liderliğini bayileri ile kutladı
24 Ocak 2017, 18:28
Bu yıl 50. yıldönümü kutlayan Mercedes-Benz Türk, 2016 yılındaki şehirlerarası otobüs pazar liderliğini tüm bayileri ile kutladı.
Mercedes Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen Travego ve Conecto araçlarını 2016 yılında Euro 6 standartlarına göre tamamen yeniledi. Şehirlerarası otobüs pazar liderliğini 2016 yılında da koruyan şirket, bu yıl 50. yıldönümünü kutluyor.
Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış ekibi 2016 yılını lider olarak kapatmanın mutluluğunu 18-20 Ocak 2017 tarihleri arasında tüm bayileri ile Erzurum’da paylaştı. 2016 yılının değerlendirildiği ve 2017 hedeflerinin ve stratejilerinin paylaşıldığı zirve, bayi teşkilatının motivasyonu ve katkısıyla verimli sonuçlandı. Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış ekibi ile birlikte Müşteri Hizmetleri, Pazarlama İletişimi, BusStore ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ekiplerinin de katıldığı bayi toplantısıyla tüm ekip yüksek moral ve motivasyon ile 2017 yılında yeni başarılara imza atmaya hazır hale geldi.
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