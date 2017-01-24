Hisarlar, Mahindra ile ortak oldu

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24 Ocak 2017, 18:22

Hisarlar, Hindistan'ın dev şirketler topluluğu Mahindra & Mahindra (M & M Ltd) ile stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı.

Tarım makinaları sektöründe Türkiye'nin önde gelen firması Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Hindistan’ın 18 milyar dolarlık dev şirketler topluluğu Mahindra & Mahindra (M & M Ltd) ile stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı.

Bu iki devin ortaklığı Türkiye’nin başta Avrupa olmak üzere tarım makinaları ihracat kaleminde de büyük bir artışı beraberinde getirecek. Yıllık 250 binden fazla üretimi ile dünyanın en büyük traktör üreticisi olan Mahindra, Hisarlar ürünlerini stratejik olarak konumlandırmak ve Hisarlar ürünlerinin global haritaya oturtulmasını sağlamak küresel gücünü ve uzmanlığını kaldıraç olarak kullanacak.

Hisarlar’ın bu güne kadar yapmış olduğu Ar-Ge yatırımları ve TURQUALITY marka destek çalışmaları Türkiye’nin tarım konusunda ivme kazanmasına ve Türk Tarım Sektörünün Avrupa’da söz sahibi olmasına katkı sağlamıştı. Yapılan bu ortaklıkla Hisarlar, global arenada Türkiye’nin lokomotifi olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacaktır.

Hisarlar Yönetim Kurulu adına Zafer Türker’in yaptığı açıklama şöyle: ''Mahindra’ya Güney Asya pazarının hakimi Mahindra & Mahindra dünyanın bir numaralı traktör firması olarak Amerika’ya, Çin’e, Avustralya’ya ve Japonya’ya dahil olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmaktadır. Hisarlar'ın Mahindra'nın küresel erişimi ve uzmanlığından yararlanacağına eminiz ve bu ortaklık ile ürün portföyünü çeşitli yeni tarım makineleri kategorilerini de içerecek şekilde genişleteceğiz. Bu ortaklık bizim globalleşme maceramızın en önemli kapısıdır. Dünyanın bir çok farklı ülkesinde faaliyette bulunan Mahindra&Mahindra LTD’nin Türkiye’ye Hisarlar ile yatırım yapma sürecinde, Hükümetimizin ve Bakanlıklarımızın vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu ortaklığın hem Türkiye hem de Eskişehir ekonomisine yapacağı katkı ortadadır. Hisarlar olarak uzun zamandır birlikte çalıştığımız ve bu yatırıma sebep olan çalışmalarımıza katkı sağlayan, Tubitak, Teydep, Turquality, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sanayi odalarımıza Eskişehir ve iş birliği içinde olduğumuz tüm üniversitelerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ülkemizin büyümesi, ekonomik olarak yatırım alabilmesi anlamında verilen katkı ve destekler çok büyüktür, bu doğrultuda dünyanın en büyük markalarından Mahindra&Mahindra LTD’nin ülkemize yaptığı bu yatırım çok anlamlıdır.”

Mahindra & Mahindra LTD Tarım Makinaları Bölüm Başkanı Rajesh Jejurikar yaptığı açıklamada; "Türkiye'deki tarım makinaları sektörünün pazar lideri olan Hisarlar ile yaptığımız bu ortaklık bizim için gurur vericidir. Bu ortaklık ile Hisarlar ve Mahindra' nın Türk Sanayisinin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ortaklığımız Türkiye ve Avrupa'daki ayak izimizi genişletmemize yardımcı olacak ve bu ortaklık sonucunda Türkiye’ de çeşitli tarım makinaları alanında küresel bir üretim üssü haline geleceğiz. Özellikle Hisarlar'ın dünya çapındaki bazı ürünlerini, tüm dünyada tüketiciyle hemen buluşturmak için heyecan duyuyoruz" dedi.

EBRD Türkiye Genel Müdürü Jean-Patrick Marquet ise, “Hisarlar'ın hissedarı olarak Mahindra & Mahindra ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. EBRD bu ortaklığın gücüne inanmaktadır. Bu ortaklık, Türkiye'de tarım makinaları sektörüne yenilik ve bilgi birikimi getiren Hisarlar'ı bir sonraki seviyeye taşıyacaktır” dedi.