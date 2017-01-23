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Düznak, filosunu Scania ile güçlendirdi

Düznak, filosunu Scania ile güçlendirdi

Tarih 23 Ocak 2017, 20:50

Scania, ağır ticari araç filolarının tercihi olmaya devam ediyor. Düznak Nakliyat, 25 araçtan oluşan özmal filosunu Scania ile yeniledi.

Scania, araç filoların tercihi olmaya devam ediyor. Düzce merkezli Düznak Nakliyat, 25 araçtan oluşan özmal filosunu Scania ile yeniledi. 25 adet Scania R 410 LA 4X2 HNA çekici Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Satıcısı Erçal Otomotiv tarafından düzenlenen törenle teslim edildi.

Erçal Otomotiv tesislerinde düzenlenen törende Düznak firması ortakları Aydın Kubilay ve Cemil Dişli ile Doğuş Otomotiv Scania Bölge Yöneticisi Kenan Şahin Yüksel, Erçal Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Erçal, İbrahim Erçal ve Erçal Otomotiv Satış Müdürü Muhammet Demir hazır bulundu.

Düznak Firması yetkilileri, filolarında daha önce Scania araç bulunmadığını belirterek “Özmal filomuz 25 araçtan oluşuyor. Bugün filomuzun tamamını Scania araçlar ile yeniliyoruz. Diğer firmalardan ve şoförlerimizden aldığımız referanslarla bu kararı aldık. 15 yıldan bu yana Ereğli Demir Çelik fabrikasından Türkiye’nin birçok noktasına taşımacılık yapıyoruz. Yeni Scanialarımız ile hizmet ağımızı daha da genişletmek istiyoruz” açıklamasında bulundular.

'Takasla yenilendi'

Satışı gerçekleştiren Erçal Otomotiv yetkilileri ise, “Müşterimizin markamızı tercih etmesindeki en büyük etken yakıt verileri ve yakıt konusunda elde etmeyi istediği tasarruftur. Alım kararından önce aracımız takip edilmiş, yakıt verileri konusundaki önemli farklılıkları dikkatle izleyip sorgulanmıştır. Takas desteğimiz ve süreç takibimiz sonucu projeyi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

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