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Goodyear, ticari lastikte sektör büyümesinin üç katı büyüdü

Goodyear, ticari lastikte sektör büyümesinin üç katı büyüdü

Tarih 23 Ocak 2017, 20:39

Goodyear Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör, şirketin 2016 yılında, Türkiye ticari lastik pazarının büyümesinin üç katı büyüme sağladığını söyledi.

Goodyear’ın, Türkiye Ticari Lastik Direktörü Şaban Güngör, ticari lastik sektörünün 2016 yılı performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

2016 yılında, ticari lastik sektöründe en ciddi büyüme karma servis olarak adlandırılan ve daha çok inşaat sektöründe kullanılan ürün grubunda yaşanırken, İstanbul’daki üçüncü havalimanı gibi büyük ölçekli projeler, bu ürün segmentinin büyümesine önemli ölçüde katkı sağladı.

Bu verileri değerlendiren Goodyear Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Goodyear olarak bu yıl en çok inşaat sektörünü kapsayan karma servis ürün grubunda büyüdük. Bu alanda en önemli projelerin başında gelen İstanbul’daki üçüncü havalimanın lastik tedarikçisiyiz. Böylesine büyük projelerde yer alarak, sektörün en güçlü bayilerini Goodyear ailesine katarak ve elbette müşterilerimiz sayesinde, Goodyear Şirketi 2016 yılında, Türkiye ticari lastik pazarının büyümesinin üç katı büyüme sağladı” diye konuştu.

2016 yılında Goodyear Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesinde yer alan pazarlardan, ticari lastik işindeki en başarılı performanslarından birini Goodyear Türkiye ekibinin göstermiş olmasından büyük gurur duyduklarını ifade eden Güngör, “Böylece; EMEA bölgesinin 2016 yılı ticari lastik iş sonuçlarına en büyük katkıyı sağlayan ülke, Türkiye oldu” dedi.

Ticari lastik pazarının 2017’de de geçtiğimiz yıllardaki kadar olmasa da, ekonominin genel seyrine paralel olarak büyümesini sürdüreceğini öngördüklerini ifade eden Güngör; “Goodyear, 2017’de ürün portföyüne kattığı yeni ürünlerle, satış sonrası hizmetleriyle büyüyecek. Goodyear’ın bütün stratejilerinin odağında müşterileri yer alıyor. Bu bağlamda Goodyear, servis standartlarının gelişmesini de sürdürecek” dedi.

Önümüzdeki dönemde filolaşmanın bir trend olarak daha da artacağını belirten Güngör; “Buna bağlı olarak, biz de Türkiye’de, Goodyear’ın Avrupa’da halihazırda kullandığı filolara yönelik servis programlarının uyarlanması üzerine çalışıyoruz. 2017’de bu çalışmalarımızı daha da hızlandırarak, müşterilerimize çok daha gelişmiş bir hizmet sunacağız” diye konuştu.

 

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