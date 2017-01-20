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Case IH, İzmirli çiftçilerle buluşuyor

Case IH, İzmirli çiftçilerle buluşuyor

Tarih 20 Ocak 2017, 19:11

Case IH, bu yıl 12.si düzenlenen Agroexpo İzmir Tarım 2017 Fuarı'nda traktörlerini ve traktörlere farklı fonksiyonlar kazandıran FL 4.20 Pro Ön Yükleyicilerini sergiledi.

Profesyonel çiftçilerin traktördeki öncelikli tercihi Case IH, bu sene 175. yıldönümünü kutluyor. Uzun yıllara dayanan kalitenin, azmin ve ilerlemenin kanıtı olan marka; yüksek performanslı traktörleri ve çiftçilerin verimliliğini artıran tarımsal ekipmanlarıyla Agroexpo İzmir Tarım 2017 Fuarı’nda İzmirli çiftçilerle buluşuyor.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir; tarımsal ekipmanda bir dünya lideri olan Case IH’in, bu yıl kuruluşunun 175. yıldönümünü kutladığını ve bugünlere uzanan bu başarının altında büyük bir azimle yürütülen aralıksız çalışmalar ile müşterilere sunulan seçkin bir kalite anlayışının yattığını söyledi. Özdemir, şöyle devam etti: “Geçmişi neredeyse 2 asıra yaklaşan böylesine güçlü bir markanın ürünlerini Türkiye’deki çiftçilerimize sunuyor olmak, bizim için bir gurur kaynağı. Topraklarının % 28,5’i tarım alanlarından oluşan İzmir, aynı zamanda Türkiye traktör satışlarının yaklaşık %3’ünü tek başına gerçekleştiren bir şehrimiz. Bu kadar satışın gerçekleştiği bu şehirde biz de fuar ile birlikte yeni bir kampanyamızı duyuruyoruz. 2012 – 2014 yerli Case IH model traktör sahipleri, dilerse traktörlerini servislerimize kontrole getirebilirler; hem de ücret ödemeden. Birçok noktanın detaylı olarak inceleneceği kontroller sonrasında müdahale edilmesi gerekirse ve yedek parça ihtiyacı olursa, bu çalışmalarda %10 indirim sağlanacaktır. Mart ayı sonuna kadar devam edecek bu kampanya ile 2017 yılı başında çiftçilerimizin en önemli ekipmanının kontrollerini yaparak, kendilerini bereketli bir yıla hazırlamayı hedefliyoruz.”

Traktörleri ve ekipmanlarıyla Case IH ayrıcalığı

Özdemir, Agroexpo İzmir Tarım 2017 Fuarı’nda çiftçi ve ziyaretçileri bir araya getirdikleri ürünlerle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: “İzmir Tarım 2017 Fuarı’nda bu yıl da ziyaretçilerimizi en yeni seri ve modellerle ağırlıyoruz. Case IH ailesinin en yeni üyesi olarak modern tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken Farmall C Serisi, sahip olduğu tüm üstün özellikleriyle çiftçilerimize ‘premium’ bir markanın ayrıcalıklarını yaşatıyor. Standımızda bu yılın dikkat çeken bir diğer ürünü ise FL 4.20 Pro Ön Yükleyicisi. 2 tonu aşkın kaldırma kapasitesine ulaşarak traktörleri daha da fonksiyonel bir hale getiren FL 4.20 Pro Ön Yükleyicisi özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftlik sahiplerinin tüm tarımsal ihtiyaçları karşılayabilmesine yardımcı olacak.”

 

 

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