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ALD Automotive ve Shell'den yakıt kampanyası

ALD Automotive ve Shell'den yakıt kampanyası

Tarih 19 Ocak 2017, 19:14

ALD Automotive müşterileri, Shell istasyonlarından Taşıt Tanıma Sistemi ile yapacakları akaryakıt alışverişlerinde yüzde 4'ten başlayan indirimden faydalanacaklar.

ALD Automotive, Türkiye’nin “ilk Taşıt Tanıma Sistemi” ünvanına sahip akaryakıt şirketi Shell ile başlattığı mevcut işbirliği çerçevesinde hizmet verdiği tüm müşterilerine Taşıt Tanıma Sistemi ile yapacakları benzin ve motorin alışverişlerinde yüzde 4’ten başlayan indirimler sunuyor. İskonto oranı filo büyüklüğüne göre artış gösteriyor.

ALD Automotive Satış ve Pazarlama Direktörü Berk Mumcu, Shell ile imzaladıkları işbirliği ile ilgili; “Operasyonel kiralama ve filo yönetimi hizmeti sunduğumuz müşterilerimize akaryakıtta bir avantaj sağlamak üzere anlaşma sağladık. Yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarının özellikle KOBİ’ler için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü firmalar içinde bulunduğumuz şartlarda tek başlarına bu tutardaki indirimleri alamıyorlar. Kiraladıkları araç sayısına göre indirim oranı artacak. Ay sonunda tüm filo üzerinden değerlendirildiğinde önemli ölçüde avantaj kazanmış olacaklar.” dedi

Yakıt Yönetimi hizmetinden faydalanan ALD Automotive müşterileri, iskonto oranı avantajının yanısıra yakıt maliyetini ve sarfiyatını kontrol altında tutabiliyorlar. Fatura takibi ve ödeme işlemleri gibi operasyonel konularla ilgilenmek durumunda olmadıklarından, zaman ve işgücü tasarrufunda bulunuyorlar. Ayrıca, ALD Automotive’in düzenli olarak filo yöneticileri ile paylaştığı Yakıt Yönetimi Raporu ile filo yöneticileri araç filolarının yakıt yönetimi ile ilgili birçok detaylı bilgiye ulaşabiliyor ve filolarının yakıt yönetimi kolayca takip edebiliyorlar.

 

 

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